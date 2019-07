Elena Santarelli ha pubblicato un messaggio dedicato al marito Bernardo Corradi. La coppia è sempre sulla cresta dell’onda, piace molto al pubblico e anche agli amici vip che la sostengono sempre.

Il messaggio della Santarelli

“Ma che ne sanno gli altri di noi 2. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete“, scrive con molti cuori la showgirl su Instagram. Il messaggio è una dichiarazione d’amore in piena regola, che dimostra come i due siano usciti più uniti che mai dal difficile momento legato alla malattia del figlio. La famiglia ora è felice e porta sempre avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti della malattia.





La Santarelli e la malattia del figlio

Al programma di Paola Perego, Non disturbare, aveva raccontato: “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho voluto vedere in fotografia, quando l’ho chiesto all’oncologa lei mi ha detto ‘ma sei pazza?!’, e io ho detto ‘sì, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo, voglio vedere che faccia ha il mostro cattivo’, me lo immaginavo diversamente, era orrendo, però una volta che l’ho visto mi sono data pace“. Poi ha chiarito quali saranno le tappe dei prossimi anni per il piccolo Giacomo: “Per i prossimi 5 anni e per altri anni seguiranno dei controlli, giustamente, dove si spera che non si ripresenti più quella cosa lì“.

Sul marito e sul loro passato, aveva raccontato: “Ero gelosa, prima di avere i bambini, da quando ho avuto i bambini si è azzerata al 10% la mia gelosia“.