Barbara D’Urso si prende una meritata vacanza dalla tv, ma non dai social-network. Carmelita continua a raccontarsi, pubblicando scorci di vita privata per mantenere un contatto diretto con i suoi follower.

E così tra un post e l’altro la conduttrice ammicca e qualche celebrità si lascia andare a commenti arditi. Come quello di Filippo Nardi, ex gieffino ed ex naufrago, dalle nobili origini inglesi, ormai entrato a far parte dell’universo vip italiano.

Consigli per l’outfit

Dopo le ultime settimane di afa e calore fortissimi, Barbarella si rallegra del calo delle temperature di questi giorni. Tuttavia forse, in uno scatto in cui si mostra al pubblico in una giacca di pelle bianca, si domanda se il suo outfit non si poco fresco.





“Forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?” chiede la D’Urso. A domanda risposta, quella di Filippo Nardi.

Un Filippo audace

In tanti hanno risposto a Carmelita, ma tra i commenti al post apparso sul profilo Instagram della conduttrice, quello di Filippo Nardi si è certamente distinto per audacia e un pizzico di provocazione.

“Nuda sotto andrebbe bene secondo me” scrive l’ex naufrago. Il commento di Nardi non è passato inosservato e qualcuno ha prontamente replicato: “Una come Barbara te la puoi solo sognare“. La domanda è: la sogna davvero? Cosa si nasconde dietro questa mossa del buon Filippo, un interesse segreto? E l’interesse è di natura sentimentale? Insomma, la questione scatena un grossa curiosità e andrebbe approfondita.