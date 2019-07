Chi se non Barbara d’Urso si merita delle vacanze? Quella passata, per lei, è stata una stagione di successi ma soprattutto di record e lei di questo, ne è pienamente cosciente. A pochi giorni dalla diramazione del palinsesto Mediaset per l’anno 2019/2020, Barbara d’Urso si rivolge al suo pubblico grazie al quale è stata confermata da Pier Silvio Berlusconi sotto tutti i punti di vista.

L’irrinunciabile Barbara d’Urso

Lei il suo pubblico lo tutela sempre dalle critiche degli invidiosi che probabilmente un seguito come quello della d’Urso lo vorrebbero eccome. La grande famiglia di Lady Cologno continua a premiarla e, come una catena, Barbara d’Urso continua a postare video di ringraziamento. Barbarella è sicuramente riconoscente con il suo pubblico che puntualmente, quando tra le mani si è ritrovata ogni mattina i dati Auditel, non ha mai mancato una volta di ringraziare e benedire.

Confermata al timone, zittisce gli “invidiosi”

Ora che Barbara d’Urso ha tempo e modo di concedersi un po’ di relax dopo mesi di frenesia non-stop con 5 programmi in piedi contemporaneamente – e tutti, rigorosamente, in diretta – è tempo di tirare le somme e perché no, mettere a tacere anche quelle malelingue sempre pronte, dietro l’angolo, a tifare per il suo insuccesso. “Questo video è dedicato a voi e certo, 4 programmi 4 successi lo devo a voi“, sono queste le parole di Barbara d’Urso filtrate attraverso Instagram. “Pomeriggio Cinque, dal primo settembre ha vinto la sfida col competitor ogni giorno, idem Domenica Live nella sua fascia oraria – sottolinea la d’Urso – Il Grande Fratello ha portato a casa il 20% di media e poi c’è Live – Non è la d’Urso“.

La “vendetta” di Lady Cologno

E qui il tono di Lady Cologno cambia, facendo trasparire una sorta soddisfazione nel poter contraddire tutti coloro che avevano dato il suo show per spacciato.





“Quando è partito questo progetto alcuni hanno scritto la d’Urso farà un flop pazzesco, le chiuderanno il programma alla seconda puntata – tuona la d’Urso, per poi sfatare la malefica profezia – Ne abbiamo fatte 15 se non sbaglio, in alcune puntate abbiamo portato a casa il 20% di share e l’obiettivo di rete era il 12. Sapete cos’è, io non rispondo mai, io rispondo coi fatti!”. Una strigliata urbi et orbi dalla quale si salva solamente il suo appassionato e devoto pubblico: “E soprattutto voglio bene anche a voi, buona estate, col cuore“.