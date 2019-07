Un giorno importante in casa “Hunzigram” o meglio “Auroragram”. Parliamo infatti di Aurora Ramazzotti che quest’oggi, su Instagram e con uno scatto che cavalca in toto la moda del momento, festeggia la laurea del suo fidanzato Goffredo Cerza.

La laurea di Goffredo

Goffredo Cerza diventa dottore e Aurora Ramazzotti lo celebra su Instagram ma ovviamente a suo modo e con quell’ironia che ha sicuramente ereditato da mamma Michelle Hunziker. In quanto a mode, spesso Aurora le ha anticipate, le ha create o sovente, come in questo caso, le ha seguite. Anche Aurora Ramazzotti è rimasta infatti vittima della tendenza del momento che vuole che in molti sui social si mostrino, attraverso l’uso di un’apposita applicazione, invecchiati. Un viaggio nel futuro in cui il volto appare rugoso e levigato dal tempo.





Lo sdolcinato scatto “alla moda”

Eccoli quindi Aurora Ramazzotti e Goffredo, come se si fossero fotografati tra 50 anni. Uno scatto surreale e molto divertente a cui la Ramazzotti ha allegato una didascalia intonata e altrettanto suggestiva. L’occasione è molto importante: oggi Goffredo Cerza si laurea e Aurora è sempre presente.

“Oggi è il giorno che tutti aspettavamo: Goffredo Cerza sarà finalmente Ingegnere. Amore mio, anche se nell’attesa della tua laurea mi è venuta qualche ruga – scherza Aurora Ramazzotti – E ho dovuto mettere la dentiera, sappi che è stato bellissimo invecchiare con te“. Non mancano ovviamente le risate di mamma Michelle che se la spassa nei commenti, a cui segue proprio quello del fidanzato: “Grazie di avermi supportato in tutti questi anni… stasera limoni duri senza dentiere“.

*immagine in evidenza: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Fonte/Instagram (dimensioni modificate)