Caso Bellomo, interrogatorio di 9 ore, lui nega tutto

Nove ore di interrogatorio per l’ex giudice del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo. Lunghe ore in cui l’uomo ha dovuto rispondere delle accuse di maltrattamenti ed estorsione nei confronti di 4 ragazze, 3 borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di formazione per la preparazione al concorso di magistratura. Alle pesanti accuse, Bellomo ha risposto negando ogni cosa.

Bellomo interrogato, nessuna ammissione di colpa

“È stato un interrogatorio molto approfondito” hanno dichiarato i difensori Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria, in cui il barese ha “contrastato in modo molto rigoroso e documentato tutte le accuse che gli vengono rivolte. Quindi credo che l’incombente istruttorio sia molto proficuo“. Nessuna confessione quindi per l’ex giudice, ai domiciliari dal 9 luglio scorso dopo il mandato d’arresto firmato dal gip Antonella Cafagna. “Il dress code non è nelle imputazioni, quindi è una annotazione che non ha nulla a che vedere con il capo di imputazione” ha infine aggiunto uno dei due difensori.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia, gli avvocati di Bellomo hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. .