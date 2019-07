Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello appena concluso, ha avuto un incidente in moto. Niente di grave comunque, infatti, il ragazzo ha scritto e avvisato tutti tramite il suo profilo social per rassicurare e ridere di quanto successo.

Il messaggio di Dal Moro

“Questa è la mia faccia quando scopro che la Go Pro dove c’era un filmato incredibile del giro in moto si è rotta dopo averci quasi rimesso le penne…“, è questo il messaggio inviato da Daniele Dal Moro ai suoi fan tra le Storie di Instagram. Nessuna informazione in più per capire cosa sia realmente accaduto e la dinamica dell’incidente, e, dal messaggio inviato dall’ex gieffino, si capisce che non ci saranno neanche gli estremi per capirlo dato che la telecamera che ha ripreso tutto è andata distrutta nell’incidente. Comunque rassicura tutti: “Tutto ok, raga. Ho la pelle dura“, a parte qualche dolore a polso e spalla.





Daniele e Martina

La storia nata tra Daniele Dal Moro e la vincitrice del GFMartina Nasoni sembra procedere sulla via dell’amicizia. In fan ci sperano ma Dal Moro spegne tutte le fiammelle della speranza: nelle sue storie Instagram chiarisce per l’ennesima volta che tra loro non ci sono sentimenti amorosi. Pare veramente arrivato il momento di smettere di sperare.