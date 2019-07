Nessuno si aspettava una confessione come quella fatta al settimanale F, ma Filippo Bisciglia ha sorpreso (ancora una volta) i fan. Dal suo passato spunta un episodio inedito, fatto di paura ma anche di una straordinaria esperienza che lo avrebbe avvicinato all’Aldilà. A 15 anni è finito in coma farmacologico in seguito a un grave incidente e, durante quello stato, avrebbe visto qualcosa di inspiegabile davanti a sé.

Filippo Bisciglia racconta il coma

Siamo abituati a vederlo immerso nella sua dimensione televisiva e social, ma Filippo Bisciglia nasconde un lato ben più profondo, ancorato a un aneddoto che molti non avrebbero mai immaginato.

Intervistato dal settimanale F, l’amato volto di punta di Temptation Island ha svelato qualcosa di straordinario che riguarda il suo passato. Il conduttore ha raccontato del suo incidente in moto, avvenuto quando aveva 15 anni, che lo ha visto finire in coma farmacologico in attesa della guarigione.

Ed è proprio in quel momento che avrebbe vissuto una particolare esperienza: “Durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte“.





La malattia del conduttore

Quella del coma indotto, però, non è la sola ‘tappa’ chiave della sua esistenza. Ancora più indietro nel tempo c’è la diagnosi del morbo di Perthes, malattia degenerativa tipica dell’infanzia che colpisce l’anca – in particolare la testa del femore – a causa dell’anomala interruzione del flusso sanguigno diretto all’articolazione.

Si tratta di una patologia caratterizzata da una necrosi ossea (cioè la morte delle cellule dell’osso) e dalla conseguente esposizione a continue fratture.

Filippo Bisciglia aveva già parlato di questa situazione nel 2018, suscitando grande la commozione dei fan. La malattia gli avrebbe impedito di camminare per 2 anni e mezzo, e a risolvere il suo dramma è stato un medico, il dottor Milella, che ha sempre sognato di poter rivedere dopo il successo ottenuto con le cure sperimentali.

Un desiderio vano, perché lo specialista è deceduto prima che il conduttore potesse incontrarlo nuovamente. Pamela Camassa, la sua inseparabile compagna, si era messa sulle sue tracce scoprendo l’amara verità.

*immagine in alto: fonte/Instagram Filippo Bisciglia, dimensioni modificate