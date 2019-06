Una settimana fa è iniziata la nuova edizione di Temptation Island e a pochi giorni dall’inizio già ne parlano tutti. Il merito va anche al suo bravo conduttore: Filippo Bisciglia. Il 42enne si è aperto e in un’intervista ha raccontato qualche dettaglio della sua vita privata.

Una coppia duratura

Mentre le coppie del suo programma sono state selezionate perché non sicure della propria relazione, entrano in crisi dopo pochissimo e sono insicure sul loro amore, la sua storia d’amore è sempre più solida. La relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, infatti, è duratura e stabile. Il conduttore ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in cui ha parlato della sua fidanzata e del loro rapporto. Puntualmente, all’inizio di ogni edizione di Temptation Island, si ricomincia a parlare delle nozze tra Bisciglia e la Camassa, ma i fiori d’arancio possono aspettare anche per quest’anno, è stato lui stesso a rivelarlo: “Per ora le nozze non sono previste, ma“, ha aggiunto, “a un bambino ci stiamo pensando“.

La storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

I due si sono conosciuti nel 2008 e, a quanto confessato dalla Camassa, è stata lei a fare il primo passo: “Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l’ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti“. Pamela ha spiegato anche il motivo del suo slancio: “Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno“. I due sono ancora innamoratissimi come 11 anni fa. In modo scherzoso, Bisciglia ha rivelato che: “Pamela in casa è un po’ disordinata, non passa l’aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai“. Anche in cucina non è proprio quella che si definisce una massaia: “Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno. Ma io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva… la Camassa con il tonno“.

Nonostante i “difetti” casalinghi, il conduttore ha detto teneramente: “Sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è“. I due anche sui social fanno trasparire la loro grande intesa e il loro amore. L’inizio di Temptation Island lunedì scorso, 24 giugno, è coinciso con il compleanno di Bisciglia e la sua compagna ha pubblicato su Instagram un tenero post in cui appaiono felici in una foto, con la didascalia: “Oggi doppio giorno speciale….il tuo compleanno e questa sera la prima puntata di Temptation Island“.





Immagine in evidenza: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Fonte: Pamela Camassa/Instagram