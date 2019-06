Temptation Island è iniziato con il botto e si prevedono colpi di scena già dalla seconda puntata. Alcune delle coppie sono già in crisi a nemmeno una settimana dall’inizio del programma. Tradimenti, ammiccamenti, incertezze e confidenze sono, come sempre, gli ingredienti immancabili del reality. I tentatori e le tentatrici stanno facendo il loro lavoro, tanto che sono già stati richiesti falò di confronto da diverse coppie.

Andrea e Jessica

Temptation Island è iniziato solo lunedì scorso, 24 giugno, e già dalla prima puntata si è capito il tenore della nuova edizione. La coppia di fidanzati che sta suscitando più clamore è quella di Andrea Filomena e Jessica Battistello. Nemmeno arrivati sull’isola e già in crisi. O almeno, questo è quello che sembra. La ragazza, infatti, dopo una giornata insieme ai tentatori ha iniziato ad aprirsi con uno di loro e a raccontare dettagli intimi sul fidanzato e sulla loro relazione. La situazione non ha fatto che peggiorare nei giorni. Andrea, dopo aver visto i video della fidanzata molto in confidenza con il tentatore Alessandro, ha subito richiesto un falò di confronto, al quale, però, Jessica non si è presentata. Come mostrato dalla pagina Instagram del programma, il conduttore del reality, Filippo Bisciglie, ha mostrato al ragazzo un altro video, facendo la seguente premessa: “Quello che ti sto raccontando non è mai successo in 6 anni a Temptation Island“. Bisciglie ha continuato dicendo: “Io con me al falò avevo un terzo video, però siccome eri molto provato, eri scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere“. E ha concluso: “Io penso che sia giusto che tu lo veda“. Il concorrente chiede: “Brutto?“, la risposta: “Lo vedrai“.





Questo scambio di battute fa presupporre che lunedì 1 luglio, durante la seconda puntata, ci saranno altri colpi di scena tra la coppia sempre più sull’orlo della fine della loro storia. Dopo che il ragazzo avrà visto il terzo video potrebbe anche decidere di abbandonare il programma. Ma c’è anche chi accusa Andrea e Jessica di aver architettato tutto sin dal primo momento per farsi pubblicità.

Sabrina e Nicola

Un’altra coppia che sta facendo discutere molto gli appassionati del programma è quella composta da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Lei più grande di lui di 12 anni, ha deciso di partecipare con il fidanzato proprio per capire se la differenza di età può essere un ostacolo o meno alla loro relazione. Come si legge su DiLei, Sabrina nel villaggio delle fidanzate ha spesso parlato del compagno definendolo “immaturo“. E si è avvicinata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giulio Raselli. La produzione ha mostrato un video a Nicola della fidanzata che entra nella casa dei single dove non ci sono telecamere. Tedde c’è rimasto molto male, lo dimostrano la sua reazione e le sue parole: “S’è fumata il cervello“, e ha continuato: “Non me ne frega niente, basta. Io so che uscirò di qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di m***a è lei a 42 anni“.





Le altre coppie

Non solo per le due coppie già citate, ma anche per altre si capirà il destino della loro relazione. Si scoprirà infatti se Arcangelo Bianco si presenterà al falò di confronto richiesto da Nunzia Sansone. La fidanzata infatti ha subito chiesto alla produzione di poter parlare con il ragazzo dopo averlo visto tra le braccia della tentatrice Sonia in atteggiamenti intimi. E la storia tra Katia Fanelli e Vittorio Collina andrà avanti? Il ragazzo, da come appare in un video pubblicato dalla pagina Instagram di Temptation Island, sembra aver perso la pazienza dopo aver visto la fidanzata molto vicina a uno dei tentatori.

Immagine in evidenza: Temptation Island. Fonte: Temptation Island/Instagram