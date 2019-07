A lanciare la notizia è il Daily Mail, che riporta alcune dichiarazioni di Sam Domingo: John Travolta ha provato a riportare in vita il figlio Jett, morto nel 2009, durante le vacanze alle Bahamas.

Il giovane all’epoca aveva solo 16 anni e la tragedia avvenne in circostanze misteriose. Un evento che i suoi genitori, l’attore e la moglie Kelly Preston, non sono mai riusciti ad accettare.

Una pratica di Scientology

In un’intervista rilasciata dalla ex nuora di Placido Domingo, quest’ultima avrebbe rivelato alcuni retroscena della Chiesa di Scientology, di cui lei stessa è stata adepta per ben 22 anni.

Tra i maggiori esponenti di questa religione, insieme a Tom Cruise e Kirstie Alley c’è anche John Travolta, il quale dopo la morte del figlio avrebbe fatto appello proprio ad una pratica del suo credo per salvare il figlio. “Gli adepti credono che lo spirito Thetan non entri in un corpo fino alla nascita” spiega Sam Domingo. “Se perdi un bambino prima, non c’è nulla di cui preoccuparsi. È un guscio vuoto. Vale lo stesso dopo la morte. Il corpo diventa inutile. Il tuo Thetan può semplicemente uscire e impossessarsi di un nuovo corpo e riprendere da dove eri rimasto. John Travolta ha cercato di riportare in vita il figlio ordinando al suo Thetan di rientrare nel corpo di Jett mentre era sull’ambulanza“.

La coincidenza della gravidanza

Caso ha voluto che poco tempo dopo la morte di Jett, Kelly Preston, moglie di Travolta sia rimasta incinta. Ed in base a questo Sam Domingo fa un’altra rivelazione.

“Quando Jett morì, Kelly rimase accampata nel quartier generale della “Chiesa” a Clearwater, giorno e notte, con sicurezza privata, e ricevendo un aiuto psicologico. Visto che lei è rimasta incinta pochi mesi dopo la morte di Jett è convinta che il suo Thetan sia nell’altro suo figlio Ben“. Nel 2010 infatti è nato Benjamin.