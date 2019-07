Profili falsi, che si spacciavano per l’attore, il suo nome usato per sedurre e corteggiare donne ignare: Maurizio Aiello, l’Alberto di Un Posto Al Sole, è finito suo malgrado nel bel mezzo di una truffa. E a pagare il prezzo di tutto questo anche i figli e la famiglia.

Aiello proprio come Mark Caltagirone, con la differenza che lui esiste in carne ed ossa e le conseguenze per lui potrebbero essere anche più gravi. Per questo l’interprete della celebre soap-opera napoletana ha deciso di denunciare tutto e racconta tutto in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

La truffa

Spiegando l’accaduto ad Oggi, Maurizio Aiello ha dichiarato di aver scoperto quasi una quindicina di suoi profili non ufficiali. “Sapevo di alcuni profili falsi che ho segnalato alle autorità ma non pensavo fossero così tanti. Sono riuscito a far chiudere 15 profili fasulli con la mia faccia. Ci sono donne disperate che mi cercano“.

Il caso finisce a Chi L’Ha Visto?

Ad allertare l’attore è stata la redazione di Chi L’Ha Visto? che in effetti ha seguito anche il Prati-Gate. “Mi ha chiamato la redazione di ‘Chi l’ha visto?’ per avvisarmi che le mie foto venivano usate per truffe amorose” ha fatto presente Maurizio.

Nessuno può immaginare quello che si nasconde dietro queste truffe di cuore. Eppure l’attore è venuto a conoscenza di un universo fino ad allora sconosciuto. “Mi si è aperto un mondo sconosciuto che mi spaventa molto perché dietro a questi ragazzi che trafficano sul computer c’è la mafia nigeriana e un giro d’affari gigantesco. Su Facebook, quasi sempre, utilizzano un nome francese e si inventano l’identità di una persona divorziata, un imprenditore in cerca di una donna da amare e con cui crescere i propri figli. Su Instagram invece utilizzano persino il mio vero nome: molte donne ci cascano, credendo sia io“.

Donne innamoratissime di lui

Il corteggiamento naturalmente avviene via chat sui social network e molte donne perdono davvero la testa. “Sul profilo ufficiale mi aveva scritto una donna, chiedendomi di incontrarci. Le dissi che non la conoscevo e che aveva sicuramente chattato con un fake che usava una mia foto. Rassegnata ha continuato a scrivermi raccontandomi che stava malissimo, perché si era innamorata di quel Maurizio Aiello che le scriveva frasi dolcissime“.

Spiegarle come stavano le cose è stato per lui difficilissimo. “Ho cercato di farla ragionare, ma non c’è stato verso, perché questi infami sono bravi ad adulare donne online. Il primo pensiero va a queste donne che si sono innamorate e hanno creduto di essere amate, che ci hanno rimesso soldi ed emozioni”.

Anche la famiglia coinvolta

A pagare le conseguenze di tutta questa storia anche la famiglia di Aiello, come lui stesso racconta. “Poi ho pensato alla mia famiglia perché non sono stati usati solo i miei ritratti ma anche le foto dei miei figli“.

In secondo luogo la vicenda ha turbato il rapporto con la moglie Ilaria. “Ilaria si è arrabbiata e abbiamo litigato. Non ha perdonato la mia ingenuità e ora è tardi per poter rimediare perché anche se togliessi quelle foto, gli scammer le hanno archiviate“. Gli scammer in questo caso sono i truffatori del cuore.