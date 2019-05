Appurato che all'esistenza di Mark Caltagirone non crede neanche più Pamela Prati, come ha confessato a Verissimo, domani la showgirl sarà ospite di Chi l'ha visto? nell'ambito di un servizio che verterà sulle truffe romantiche. Inaspettatamente, ci si attende per domani un altro capitolo della saga, in cui Pamela Prati confesserà, forse, in qualità di "truffata", altri particolari sul "caso Mark Caltagirone", nonostante la sua ex manager Pamela Perricciolo sembra aver in qualche modo screditato l'immagine di vittima venuta fuori durante l'ultima puntata di Verissimo, confessando in un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli che in realtà la showgirl è stata tra i registi occulti della storia del finto matrimonio.

Pamela Prati a Chi l'ha visto?

Il caso del marito fantasma Mark Caltagirone approda a Chi l'ha visto? domani. La popolare trasmissione televisiva di Rai 3 affronterà il tema delle truffe romantiche, di cui si è già occupata in passato, con il contributo di Pamela Prati. Quindi, dopo che ieri l'avvocato della showgirl, Irene Della Rocca, ha rivelato a Storie Italiane di voler presentare un esposto in Procura sulla vicenda che vede coinvolte anche l'ex agente di Pamela Prati, dell'Aicos Management, Eliana Michelazzo, e la manager Pamela Perricciolo, la star del Bagaglino affronterà quello che le è accaduto a "titolo gratuito", come precisa il sito di Chi l'ha visto?. Infatti, non appena è stata diffusa la notizia della sua partecipazione alla trasmissione televisiva si è alzato un coro di critiche verso la Rai.

"Ti amo, ho bisogno di soldi": Nella prossima puntata #chilhavisto riaccende i riflettori sulle truffe romantiche per mettere in guardia il maggior numero di vittime. Ospite di Federica Sciarelli sarà Pamela Prati (naturalmente a titolo gratuito) #Rai3 → https://t.co/CszBFe6opa pic.twitter.com/Mvfdl1PIkB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 28, 2019

Pamela Prati a Chi l'ha visto?: scoppiano le polemiche

Ma ai telespettatori del programma non va proprio giù che Pamela Prati sia ospite a Chi l'ha visto? in qualità di vittima. Infatti, su Twitter c'è chi ha sollevato la questione economica dei compensi e anche quella della credibilità della showgirl, scrivendo: "Mi dispiace molto che diate spazio ad una persona che su questa cosa ci sta speculando e lucrando. Lo trovo irrispettoso verso quelle povere donne che veramente sono state ingannate e truffate. Cadute poi nella disperazione, nello sconforto e nella vergogna per la loro ingenuità".

E proprio sul fatto che Pamela Prati possa avere un ritorno economico da questa ospitata, su Il Fatto Quotidiano, Stefano Coletta, direttore di Rai 3, si è espresso, ribadendo che la showgirl non riceverà alcun compenso per la sua presenza in trasmissione: "Pamela Prati non sarà pagata, a Chi l’ha visto? nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno". Il direttore ha anche aggiunto: "Chi l’ha visto? si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. (...) Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte".

Ma anche se ospitata a titolo gratuito ai telespettatori fedeli al programma indigna che la showgirl sia presente a Chi l'ha visto?. Un utente scrive: "Naturalmente se ne discute la presenza ANCHE a titolo gratuito perché Pamela Prati NON è stata truffata. A meno che siate in grado di dimostrare il contrario, si mettono in discussione reputazione e credibilità che il programma non ha mai disatteso. I fedelissimi sono sbalorditi".