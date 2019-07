Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero del proprio amore nei confronti degli animali, in particolare verso i cani. Con i suoi due amici a 4 zampe pubblica spesso foto e video divertenti. Adesso ha voluto lanciare un appello affinché la gente adotti i migliori amici dell’uomo nei canili.

Michelle Hunziker e il rapporto con i cani

La bella showgirl svizzera in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ripresa da La Nostra Tv, ha parlato del rapporto speciale che la lega ai suoi due cuccioli di cane: Lilly e Leone. Sono madre e figlio, sulla prima Michelle Hunziker ha raccontato: “L’abbiamo portata dagli USA. Eravamo in vacanza lì… l’abbiamo vista ed è stato un colpo di fulmine!“. Ha poi rivelato: “Ho voluto che Lilly diventasse mamma perché sia quando è nata mia figlia Sole che quando aspettavo Celeste, ha avuto una gravidanza isterica…“. Così, la conduttrice ha cercato un cane con il quale potesse accoppiarsi la sua barboncina: “Ho cercato un maschio più piccolo di lei, è rimasta incinta e ha avuto due cuccioli: Leone e un altro che purtroppo è morto“. Sulla nascita di Leone ha spiegato come sia nato grazie a un parto cesareo, perché Lilly, nonostante avesse portato a termine la gravidanza, era troppo affaticata per partorire naturalmente. Questo, per il cucciolo appena nato ha comportato delle difficoltà, la Hunziker ha, infatti, spiegato che: “Leone pesava solo 60 grammi alla nascita, ma per sopravvivere doveva arrivare a 100, così lo abbiamo messo nell’incubatrice”.

Adesso entrambi i cagnolini stanno molto bene. Con loro la presentatrice si diverte a pubblicare diverse foto e video divertenti, tra i quali una serie in cui Leone crede di essere un lupo e si cimenta in ululati.





L’appello della showgirl

Michelle Hunziker ha provato anche a portare i suoi due barboncini nello studio di Striscia La Notizia, ma non è stato un successo. Ha rivelato che mamma e figlio “Hanno abbaiato e fatto casino! Non li porterò più. Stanno bene nel loro ambiente, con le loro certezze“. La showgirl non fa differenza tra cani di razza e trovatelli, e, a tal proposito, ha detto: “Oggi prenderei un cane anche dal canile: ci sono tanti trovatelli meravigliosi che sono in cerca di una famiglia“. Proprio dall’amore duraturo nei confronti dei suoi amici a 4 zampe è derivato, durante l’intervista, l’appello lanciato: “Faccio proprio un appello: adottate nei canili!“.

Sempre dalla parte degli animali

In diverse occasioni la presentatrice si è schierata apertamente nei confronti degli animali. Durante la trasmissione Striscia La Notizia, da lei condotta, aveva presentato un cucciolo che era stato maltrattato e che aveva subito gravi angherie per strada. L’ultimo episodio in cui ha dimostrato il suo amore per gli animali è stato poco tempo fa, a giugno, quando la Hunziker ha salvato un uccellino. Nonostante la passione, la showgirl ha rivelato di una grande paura che ha nei confronti di alcuni animali: i ragni. Soffre, infatti, di aracnofobia.

Immagine in evidenza: Michelle Hunziker con la sua barboncina Lilly. Fonte: Michelle Hunziker/Instagram