Mentre la versione classica di Temptation Island si avvia alla chiusura di questa stagione 2019, già cresce il fermento attorno alla versione vip. Intanto spuntano i nomi delle prime coppie di famosi, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Quest’anno le aspettative raddoppiano, non solo in base al successo della scorsa edizione, ma anche per il cambio di timone. Dopo l’abbandono di Simona Ventura, che ormai ha tanti progetti da realizzare nell’emisfero Rai, che è stata costretta a cedere lo show, la storia si potrebbe ripetere. C’è chi dice che Super Simo, dopo quella dei Famosi, consegnerà nelle mani di Alessia Marcuzzi anche quella delle tentazioni.

Il cast

Il cast dello show resta ancora un’incognita, ma le ipotesi sui vip pronti a mettersi in gioco sono davvero tante. Come è già accaduto nella prima edizione anche quest’anno alcuni nomi vengono tirati fuori dal cilindro del dating-show più popolare dell nostra tv, Uomini & Donne.

In questa categoria rientrano tutte quelle coppie che si sono scelte alla corte di Maria De Filippi, ma hanno bisogno di un’ulteriore conferma, una sorta di prova del 9. E quale sfida può essere più stimolante di una tentazione. Tra questi nomi spuntano nomi quali Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, o Andrea Dal Corso e Teresa Langella, pronti a dimostrare a se stessi e al mondo da essere uniti da legami indistruttibili.

Gli altri vip

Pronto a tornare all’Isola anche Francesco Chiofalo, che un tempo ricoprì il ruolo di tentatore. Stavolta Chiofalo, reduce dall’incubo di un tumore al cervello, vuole partire per Temptation Island con la sua nuova compagna, Antonella Fiordelisi.

A completare questo bouquet di ipotesi nomi di coppie famose e vip che hanno già avuto a che fare con i meccanismi dei reality. Tra questi Aida Yespica e Geppi Lama, gli innamoratissimi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la cui storia è sbocciata al Grande Fratello. Ed infine c’è chi fa il nome anche di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, ma non si erano lasciati?