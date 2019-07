Quando la notizia ha iniziato a trapelare in Italia i tifosi della Juventus non potevano che non festeggiare il grande ritorno. Gianluigi Buffon infatti, dopo una latitanza durata un anno in Francia, torna a casa, in famiglia, tra i pali dei bianconeri. L’amore che riporta a casa in tutti i senti: secondo le ultime indiscrezioni di Nuovo, non solo la fede ma anche un sospettissimo pancione avrebbe spinto il portiere a tornare in patria.

Buffon torna a casa: motivi familiari?

Buffon ritorna in Italia e ritorna lì, dove lo abbiamo sempre lasciato, tra i pali della Juventus, a Torino. La notizia ha ovviamente ridonato smalto al sorriso dei tifosi che nemmeno potevano immaginarsi che un giorno il “portiere dei portieri” sarebbe ritornato in campo, proprio all’Allianz Stadium.

Indagando sulle cause che avrebbero potuto spingere Buffon verso Torino c’è sicuramente l’amore, anzi, un duplice amore.

Ilaria D’Amico: il pancino è sospetto per davvero

Sembrerebbe infatti che Buffon potrebbe aver avuto più di un motivo, al di là del piacere, per tornare in casa Juventus. Secondo quanto fatto trapelare dal settimanale Nuovo, pare infatti che la giornalista Ilaria D’Amico, compagna di Buffon, sia incinta. Si è parlato tante volte di “pancino sospetto”, ma c’è da dire che questa volta, osservando il ventre della D’Amico, la rotondità si nota tutta.

C’è anche chi fa leva, per accreditare questa ipotesi, sugli atteggiamenti molto protettivi di Buffon, il che potrebbe far presumere che ci sia della “delicatezza” dovuta allo stato interessante della giornalista. Buffon dunque sceglie “casa” in tutti i sensi? Potrebbe essere proprio così: indiscrezioni vaganti dicono anche di aver visto la coppia aggirarsi intorno a villette di lusso in quel di Milano in cerca di casa, un nido grande dove ospitare anche il presunto nascituro? Più che una smentita, ci aspettiamo arrivi molto presto la conferma degli interessati.