Una vendita record si è svolta 5 giorni fa a Boston, dove è stata battuta all’asta l’iconica felpa Virgin Atlantic di Lady Diana. Il compratore è anonimo ma ha pagato la felpa della “Principessa triste” ben 42.700 sterline, ovvero più di 47mila euro.

La vendita record della felpa di Lady Diana

A far salire alle stelle la quotazione da cui partiva la felpa Virgin Atlantic di Lady Diana (5mila sterline, ovvero poco più di 5.500 euro) è stato un offerente anonimo che avrebbe giocato al rialzo mentre si svolgeva la vendita dell’indumento all’Asta RR Auction di Boston.

Alla fine, l’iconica felpa che la Principessa più amata dal popolo inglese aveva indossato anche qualche mese prima di morire tragicamente il 31 agosto 1997 è stata venduta a un compratore anonimo che è riuscito ad aggiudicarsela per la cifra record di 42.700 sterline, come riporta l’Indepedent, che equivalgono a 47.225 euro. Una vendita record che sta facendo il giro del mondo.

La felpa usata da Lady Diana per allontanare i paparazzi

Lady Diana indossava spessissimo la felpa Virgin Atlantic battuta all’asta 5 giorni fa per fare in modo che i paparazzi desistessero dal fotografarla. Credeva infatti che non sarebbe stato utile ai fotografi che la seguivano ovunque collezionare una serie di scatti tutti uguali in cui si mostrava vestita sempre allo stesso modo.

La felpa le era stata regalata da Sir Richard Branson, il fondatore del Virgin Group, intorno al 1995, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui la Principessa Diana la indossa. Lady D aveva poi affidato la felpa alla sua storica personal trainer Jenni Rivett solo pochi mesi prima che morisse, nel 1997.

A decidere di venderla all’asta è stata proprio lei motivando la sua decisione con la volontà di usare i soldi della vendita per aiutare una famiglia in Malawi. La personal trainer in un post su Facebook ha scritto: “Ho deciso dopo 20 anni di separarmi da questa iconica felpa che mi aveva donato la Principessa Diana. Si merita una casa migliore del mio armadio in cui è lasciata a prendere polvere. Donerò i proventi (della vendita all’asta, ndr) ad una famiglia del Malawi. Niente di più, niente di meno. So che la Principessa Diana approverebbe la mia decisione“.