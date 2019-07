Pronunciare il suo nome implica inevitabilmente il levarsi di un soffuso coretto: “Vero che ti amo ancora vero, che ti ho tradita falso, è stato un gioco falso io lì non c’ero“. Parliamo ovviamente di Paolo Meneguzzi, scomparso dai riflettori ma solo apparentemente. Chi fine ha fatto il cantante di intere generazioni di adolescenti?

Dov’è finito Paolo Meneguzzi?

Tra il 2003 e il 2005 parlare di Paolo Meneguzzi significava proferire parola sul cantante italiano indiscutibilmente sulla cresta dell’onda più alta di tutti. Oggi invece, la situazione permane ottimale ma sicuramente molto meno appariscente. Da tempo infatti Paolo Meneguzzi si può dire sia “sparito” dalle scene, lasciando a bocca asciutta i fan.

Ma questo è solamente il risvolto superficiale della vicenda perché in realtà il cantante continua a lavorare in ambito musicale concedendosi numerosi live in giro per l’Italia.

Le ultime apparizioni

L’ultima volta che è stato pubblicamente intervistato era il 2017 a Domenica In. Prima di questa data, l’ultima volta che è stato avvistato al Festival di Sanremo era il 2008. Insomma, una vita ritirata dai grandi palchi scenici e d’altronde non è da reputarsi un caso se nella biografia di Instagram prima del suo grande amore, la musica, vengano la sua vita privata e la sua famiglia.

Il suo raggio di sole in nome dell’amore Meneguzzi – che all’anagrafe è Pablo Meneguzzo, svizzero – lo ha già incontrato da tempo e si chiama Linda, la compagna che lo ha reso padre del piccolo Leonardo.

Nessun addio alla musica

Come detto però, Paolo Meneguzzi per quanto non in vista nel panorama musicale italiano, continua a riscuotere successo con la sua musica che porta in giro per l’Italia e non solo. Gli ultimi impegni lavorativi lo hanno portato al Sud, in Calabria e in Sicilia dove si è esibito recentemente. Insomma, nessun tramonto per Meneguzzi e nessun addio alla musica.

*immagine in evidenza: Paolo Meneguzzi. Fonte/Instagram Paolo Meneguzzi (dimensioni modificate)