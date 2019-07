Solo all’inizio di giugno Sara Tommasi aveva annunciato attraverso la sua manager Debora Cattoni di essere incinta del suo compagno Angelo Guidarelli. Purtroppo, ieri è arrivata la notizia che l’attrice ha deciso d’interrompere la gravidanza a causa del suo disturbo bipolare, come ha riportato proprio la sua manager in un lungo post su Instagram.

L’interruzione della gravidanza

Sara Tommasi ha un passato difficile di abuso di droga e film pornografici, che, come ha spiegato lei stessa, sarebbe stata indotta a girare a causa di frequentazioni sbagliate. Dopo un periodo di distanza dalle scene, la showgirl era apparsa serena, si era lasciata quel periodo tormentato alle spalle, aveva dichiarato di aver scoperto di essere affetta da bipolarismo e di essere in cura, mostrandosi poi pubblicamente con il suo nuovo compagno Angelo Guidarelli, l’imprenditore che ha conquistato il suo cuore.

Poco tempo fa, la sua manager Debora Cattoni aveva annunciato che l’attrice era in dolce attesa, aspettava un figlio dal suo compagno. Purtroppo, ieri, proprio la sua manager ha rivelato che Sara Tommasi ha deciso di interrompere la gravidanza a causa del disturbo bipolare di cui è affetta. La showgirl ha ripreso a curarsi e il suo compagno ha accettato la sua scelta. Debora Cattoni ha scritto: “Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. (…) Non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino“.

Sara Tommasi torna in TV

Oltre ad annunciare la fine della gravidanza, Debora Cattoni ha anche dichiarato che all’orizzonte si prospetta un futuro televisivo per Sara Tommasi che sarà infatti impegnata a condurre un programma Sky, Lamborghini on the road, che la vedrà viaggiare per il mondo. Nel post pubblicato ieri dalla sua manager si legge che la showgirl tornerà in TV, mentre nelle Instagram stories è specificato il nome del programma e il fatto che la vedrà viaggiare per il mondo.

La manager Debora Cattoni è per Sara Tommasi anche un’amica e, ieri, nel post della manager si intuisce il forte legame che c’è tra loro: “Essere Manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle ‘ Fai questo o fai quello ‘ o ‘ Facciamo questo lavoro che ci porta budget ‘ essere Manager vuol dire prima di tutto ‘ Amare ‘ la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione“.