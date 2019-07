Oggi si svolgeranno i funerali di Andrea Camilleri morto ieri all’Ospedale Santo Spirito, alle ore 8.20, all’età di 93 anni. Forma privatissima per volontà dello stesso scrittore siciliano. Solo al termine della sepoltura si renderà noto il luogo dove Camilleri verrà sepolto per permettere a tutti di salutarlo.

I messaggi dopo la morte

In moltissimi da ieri condividono sui social messaggi dedicati al Maestro. Prima tra tutti e più atteso quello di Luca Zingaretti, che ha dato il volto al suo personaggio più famoso. Laura Pausini ha condiviso con i fan una sua citazione sulla società: “Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà“.

“‘Non bisogna mai avere paura dell’altro perché tu, rispetto all’altro, sei l’altro’ Grazie Maestro“, ha scritto Paola Turci su Twitter. Simona Ventura invece ha voluto celebrare il maestro senza citazioni: “Addio Andrea Camilleri, patrimonio culturale del nostro tempo“. E ancora: “Addio Andrea, e grazie! Grazie Maestro, per esserti sempre schierato, per non aver mai cercato la comoda neutralità“, ha scritto Saviano.

Anche il premier Giuseppe Conte ha ricordato il Maestro sui social: “Se ne è andato Andrea Camilleri, maestro di ironia e di saggezza. Con inesauribile vena creativa ci ha raccontato la sua Sicilia e il suo ricco mondo di fantasia.

Perdiamo uno scrittore, un intellettuale che ha saputo parlare a tutti“.

Se ne è andato Andrea #Camilleri, maestro di ironia e di saggezza. Con inesauribile vena creativa ci ha raccontato la sua Sicilia e il suo ricco mondo di fantasia. Perdiamo uno scrittore, un intellettuale che ha saputo parlare a tutti pic.twitter.com/dhSL7y4z5F — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 17 luglio 2019

