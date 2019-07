Nemmeno una settimana fa Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, aveva accusato di tradimento la moglie con il loro testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia adesso racconta la sua verità.

Dopo le accuse dell’ex

“Vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, un tizio mi ha mandato la foto del suo membro con scritto ‘stai con me’ mi hanno augurato di bruciare all’inferno. Ho dovuto fare denunce alla polizia postale“. Inizia così Clizia Incorvaia, molto nota sui social, a raccontare cosa è successo da quando il suo ex ha rivelato di un presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, avvenuto “una o due settimane dopo la crisi di novembre“, aveva raccontato Sarcina.

Il leader delle Vibrazioni aveva anche detto al Corriere: “Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Nel mezzo, avevo provato a ricucire. Per me, ricostruire la famiglia era un atto di fede. Quel tatuaggio è il ricordo del lavoro fatto per riconquistarla: ho fatto di tutto, andando dall’analista, cambiando“.

Cosa è veramente accaduto

“Io e lui ci eravamo già lasciati. Io specifico meglio le date: il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa“.

Al Corriere della Sera ha raccontato la sua verità, non risparmiando l’ex marito. “Ho un video che non userò. Quest’uomo così ferito e innamorato parla di un’infedeltà che non c’è, in quanto eravamo separati. Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre“, ha aggiunto pensando anche alla loro bambina.

Poi mette bene in chiaro la sua posizione: “Durante il matrimonio io sono stata monogama. E prevengo la domanda successiva: ora, non sto con Scamarcio né con altri“.