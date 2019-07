Giuliana De Sio ha incantato il pubblico di Io e Te, talk di Pierluigi Diaco su Raiuno, con un resoconto della sua vita senza filtri. Dalla famiglia all’evoluzione ‘hippie’, passando per la rivelazione su un amore del passato che ha imbarazzato il conduttore. L’attrice non ha nascosto neppure uno degli aspetti meno ‘idilliaci’ della sua storia, lasciando tutti a bocca aperta davanti all’inaspettata dichiarazione.

Giuliana De Sio imbarazza Pierluigi Diaco

È una Giuliana De Sio strabiliante e travolgente quella apparsa nel salotto di Io e Te, trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su Raiuno. L’attrice ha ripercorso alcune tappe chiave del suo passato, compresa una parentesi ‘romantica’ sfumata nella dimensione hippie dei suoi 18 anni.

La rivelazione ha imbarazzato il conduttore, che ha provato a metterci ‘una pezza’ incassando la pronta replica della sua ospite.

“Mi ero innamorata del capo carismatico della comune (hippie, di cui faceva parte negli anni ’70, ndr), io pensavo di fare una vacanza romantica con lui ma si faceva tutte le donne della comune“.

È la sintesi, nuda e cruda (ma comunque verace), di uno spaccato della storia di Giuliana De Sio. Raggiunta la maggiore età, ha lasciato la casa dei genitori per unirsi a una comunità hippie in cui avrebbe fatto i conti con la natura “Peace and Love” del movimento.

“Molto più love che peace“, ha sottolineato l’artista sorridendo a quell’epoca di libertà sessuale che le ha fatto scoprire il volto inedito dell’uomo di cui si era invaghita. Secondo quanto riportato dalla De Sio, il suo amato “faceva l’amore con tutte“.

La reazione del conduttore di Io e Te

L’imbarazzo del conduttore è stato decisamente palpabile, sfociato in una reazione immediata (non senza ironia): “Giuliana, siamo su Raiuno!“.

Come ha risposto l’attrice? Sfruttando la sua innata dose di simpatia e leggerezza, non si è mostrata per nulla in difficoltà dopo quanto dichiarato: “Sì ma questa è storia“.

La sincerità dell’artista, ancora una volta, si è dimostrata capace di bucare lo schermo e arrivare dritta al cuore del pubblico.