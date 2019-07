In estate il pensiero del Grande Fratello Vip avanza lentamente tra gli appassionati del programma. Anche se sì è in vacanza tra il pubblico attesa e curiosità crescono.

A dissetare questa curiosità arriva un gossip che fa tremare le homepage dei social network. Alcuni rumors avrebbero svelato il nome del primo concorrente selezionato per questa nuova edizione. Si tratta di Antonella Elia, non estranea al meccanismo dei reality tv. Ma in queste ore i nomi di possibili concorrenti si susseguono, da Scialpi a Loredana Lecciso.

Reginetta dei reality

Se i rumors correnti dovessero rivelarsi fondati Alfonso Signorini avrebbe assestato un vero colpo da maestro, ingaggiando Antonella Elia.

Specie se si tiene presente che questo non è il primo anno che che viene offerto il GFVip alla Elia. L’ex ragazza di Non È La Rai con passato da valletta (di Corrado e Mike Bongiorno) ha già partecipato in precedenza all’Isola dei Famosi e a Pechino Express.

In entrambi i casi la Elia si è distinta per il suo caratterino pepato. È passato alla storia il suo litigio con Aida Yespica in Honduras. Ed anche a Pechino Express non si è smentita, perché anche in quell’occasione si invischio in una discussione con il trapper Achille Lauro.

Possiamo solo immaginare come riuscirà ad animare la Casa del Grande Fratello, quindi.

Altri nomi in ballo

Stando a quanto riferisce TvBlog, ci sarebbero altri possibili inquilini. Tra questi spuntano i nomi di Claudia Galanti, la modella e di Scialpi, il cantante. Pare che un giaciglio in Casa sia stato proposto anche alla dj Fernanda Lesa e alla showgirl Matilde Brandi.

Un nome su cui avrebbero puntato molte speranze è quello di Loredana Lecciso. Si dice che Alfonso Signorini le stia facendo una corte spietata, nel nome della loro amicizia, pur di averla al Grande Fratello Vip.

Queste al momento restano solo supposizioni, non ci resta che sperare si traducano in realtà.