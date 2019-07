La bellissima Maddalena Corvaglia ha fatto una scelta molto coraggiosa, che per le si è ritorta contro: l’ex velina ha infatti deciso di tatuarsi quello che sembra il volto della figlia sulla spalla sinistra, ma né l’idea né il soggetto sono particolarmente piaciuti ai suoi fan.

Un tatuaggio “da camionista”

Maddalena Corvaglia è apparsa in tutta la sua bellezza e costume rosso mozzafiato, in un ritratto su Instagram. Già conscia del fatto che i tatuaggi sono un tema a rischio polemica, ha messo le mani avanti scrivendo: “Possono piacere oppure no… Ma i tatuaggi hanno un sacco da raccontare. Vi presento la mia ultima creatura, realizzata da un grande professionista Italiano”.

il tatuaggio è stato fatto da Michele Agostini, tatuatore romano.

La grandezza e la posizione del tatuaggio sono però state profondamente criticate dal pubblico di instagram, che ha giudicato il tutto troppo invadente, e poco adatto alla femminilità di Maddalena Corvaglia. Qualcuno ha addirittura scritto nei commenti “Come rovinarsi una spalla” ed altri hanno commentato che si tratterebbe di un tatuaggio “da camionista”.

Commenti che vanno oltre

Qualcuno si spinge oltre: “Anziché fare i tatuaggi dedicati ai figli pensate a come crescono con genitori separati!!!!”. Il tatuaggio mostra proprio il volto di una bambina che parrebbe essere la figlia di Maddalena, Jamie, nata dalla relazione con Steve Burns.

Amore a gonfie vele

Sicuramente i commenti dei suoi follower non hanno portato nuvole nel cielo di Maddalena Corvaglia: per lei è un momento magico, grazie all’amore di Alessandro Viani, il nuovo fidanzato. Proprio a lui la bella ex velina ha dedicato parole romanticissime: “Quando in un momento triste e buio della vita , si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare… si può solo ringraziare il cielo”.