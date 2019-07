L’aveva detto e lo ha fatto: Mila Suarez si è rivolta al Tribunale di Milano per ottenere giustizia. Lo ha comunicato lei stessa attraverso un intervento sui social network.

Non specifica però chi ha voluto querelare. Tuttavia una notizia del genere non sorprende affatto il pubblico del Grande Fratello, che la modella Marocchina abbia deciso di procedere per vie legali, non dopo quello che è accaduto quest’anno all’interno della Casa. Un’idea su chi possa essere la persona che Mila voglia portare in Tribunale se la sono fatta: Francesca De André.

L’annuncio di Mila

È su Instagram che Mila Suarez ha annunciato di essersi recata in Tribunale.

“Adesso ragazzi io mi trovo qua in tribunale” scrive la modella sui social. Poi aggiunge: “È giusto che ogni cattiveria venga punita“.

Di quale ingiustizie parli non lo si può dire con certezza, né chi sia l’autore di queste ingiustizie subite. Ma se si considerano i suoi trascorsi al Grande Fratello e post-GF, si ricorda bene che la Suarez ha avuto duri scontri con un’inquilina, Francesca De André. E dopo essere uscita dalla Casa, la marocchina, nei salotti televisivi, ha più volte ribadito di voler rivolgersi ai suoi legali per denunciare le offese e le violenze subite.

“E come il bullismo, mi sono stati accreditati altri reati come il razzismo, diffamazione e mobbing” ha dichiarato in passato la Suarez. “Tutti reati penali che nella vita reale vanno denunciati, il gioco è bello quando dura poco! Il trattamento di questa donna nei miei confronti è stata pura violenza, ed io non sono certo una che si fa scivolare addosso questi reati“.

I precedenti

Sempre tempo fa, parlando della De Andrè, Mila Suarez ha detto: “Non sto bene a livello morale e psicologico, dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento“.

Insomma la modella marocchina si stava preparando all’eventualità di scontrarsi in tribunale con la figlia del cantante.

Mila Suarez e Francesca De André dentro la casa del Grande Fratello

Per avere un quadro chiaro, però, bisogna sapere cosa è accaduto tra le due. Mila e Francesca si sono più volte fronteggiate all’interno della Casa. E conoscendo il temperamento vulcanico ed esplosivo di Francesca si può immaginare quanto sia stata colorata nei suoi attacchi. “Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite. Vai scema, che non hai solo i buchi nel cervello, ma anche nel cul*. A Scimmia!”. O ancora: “Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno, ma vaffan***o, scema!“. Insomma, avrà da preoccuparsi la De André?