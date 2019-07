Chissà cosa avrà pensato Mauro Icardi davanti alle audaci dichiarazioni di Rocco Siffredi sulla consorte Wanda Nara, e molti si stanno chiedendo se arriverà mai una risposta. Il divo internazionale dell’hard ha fatto un ritratto particolarmente piccante della moglie del calciatore, nel corso della sua intervista a La Zanzara (su Radio24). Cos’ha detto? Il suo punto di vista è apparso chiaramente: “È una pornostar nata“. Ma non è la sola affermazione che potrebbe far storcere il naso all’argentino.

Rocco Siffredi: il ritratto hard di Wanda Nara

Rocco Siffredi sgancia la bomba hot su Wanda Nara, definendola una “pornostar nata“. E se lo dice lui, che ha fatto del sesso la chiave di un intramontabile successo, l’effetto è decisamente ‘strong’.

Il ritratto della moglie di Mauro Icardi, emerso tra le righe della sua intervista radiofonica a La Zanzara, sembra destinato a far discutere (anzitutto il maritino dell’esplosiva wag).

Per l’attore non ci sarebbe alcun dubbio: “Wanda Nara è la numero uno in assoluto. Grande fi**, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, sì. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata“.

Poche battute ma di sicuro impatto, capaci di scatenare la curiosità dei fan e restituire una cornice ‘caliente’ a un’immagine già super osservata (e invidiata) come quella della dolce metà del giocatore.

Wanda Nara avrebbe tutte le carte in regola, secondo il ‘Siffredi pensiero’, per spodestare storiche dive dell’eros dagli alti scranni della loro carriera.

Il parere dell’attore sul mondo del porno

Oltre alle dichiarazioni roventi su Wanda Nara, Rocco Siffredi si è concentrato sul ‘mito della pornodiva’, spesso indebitamente riempito di piccanti aspettative che, di fatto, perderebbero terreno davanti a una realtà decisamente meno travolgente.

“Le vere pornostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al Sole 24 Ore, in studio, le vostre, sono le migliori in assoluto” ha aggiunto, supportando la sua tesi con una fotografia impietosa del dietro le quinte di un set.

“La vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata. È raro trovare una che si diverta, che unisca l’utile al dilettevole. (…) Ho sempre avuto il bisogno come si dice in americano di ‘clean the pipes’, pulire il canale. Sì, perché gli orgasmi sul set porno partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi da casa partono dallo stomaco, sono quelli che ti svuotano. Non è una teoria, è la verità“.

Siffredi non è nuovo a rivelazioni che lasciano il segno. Una su tutte? La clamorosa ‘verità’ sulla sua vita coniugale con Rosa sotto le lenzuola: “A letto con me si annoiava“.