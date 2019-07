C’è voglia di paternità in casa dei Thegiornalisti, o meglio, in casa del volto del gruppo italiano, Tommaso Paradiso. Raccontatosi a Oggi, il cantante non ha nascosto di avere in serbo per il futuro il sogno di voler diventare presto padre.

Tommaso Paradiso e la sua indie-pendenza

Bello e dannatamente indie. Così potremmo descrivere Tommaso Paradiso, sicuramente uno dei volti e dei cantanti più in voga degli ultimi anni. Qualsiasi cosa tocchino lui e Calcutta – altro artista transitato dal livello ‘”emergente” al “pilastro portante” – diventa una hit da canticchiare ovunque, in metro, in spiaggia, in ufficio. L’ultimo successo estivo di Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, è il tormentone Maradona y Pelé, che in tanti avranno sicuramente già sentito passare in radio almeno una decina di volte.

L’amore per le piccole cose

“L’estate fa strani scherzi, sulla bocca, in un sorriso“, così si dice all’inizio dell’ultima canzone dei Thegiornalisti e così sembra che Tommaso Paradiso prenda la vita. Intervistato da Oggi, il cantante si lascia andare a diverse rivelazioni sulla sua vita privata non poi così top-secret grazie all’assidua frequentazione di Instagram del cantante.

Anzi, spulciando il suo profilo si scorge l’amore per “le piccole cose” tanto care a Paradiso come, ad esempio, una passeggiata in spiaggia con il cane, un tenero dongue de bordeaux.

E a ruota arriva poi lo scatto con il bicchiere di vino rosso davanti al camino. Come dichiara Paradiso: “Amo le cose semplici, le cene con gli amici, un giro col cane, un bicchiere di vino, suonare il pianoforte a casa, una mini-vacanza con la mia fidanzata“.

L’amore per Carolina e il desiderio di “Annalia”

E proprio riguardo la fidanzata, Tommaso Paradiso si sbottona un po’ di più. Lei si chiama Carolina Sansoni, ha 27 anni ed è romana proprio come Tommaso Paradiso, ed è una designer emergente che insieme ad una collega e amica ha lanciato non da molto una piattaforma di e-commerce, Denoise Design.

I due filano felicemente da 2 anni e non mancano i sogni in comune, come quello di diventare genitori. A riguardo, Tommaso Paradiso sembra avere anzi le idee piuttosto chiare, soprattutto sul nome: “Annalia è un nome che mi piace. Se un giorno avrò una figlia la chiamo così“.

*immagine in evidenza: Tommaso Paradiso. Fonte/Instagram Tommaso Paradiso (dimensioni modificate)