Si è parlato in questi giorni di una liaison tra Diletta Leotta è Daniele Scardina, meglio noto nel mondo della boxe King Toretto. Ora è lui, il pugile, a parlare del loro attuale rapporto.

Intanto Dagospia rivela le motivazioni che si celano dietro la rottura della giornalista sportiva e del consulente MediaPro Matteo Mammì. Attualmente l‘ex della Leotta sembra essersi già consolato con Anna Safroncik. I due sono addirittura stati avvistati insieme in vacanza in Sardegna.

Scardina parla di Diletta

La coppia è stata avvistata insieme ad Ibiza, tuttavia loro si definiscono solo amici, o meglio “amici speciali“. È così che parla Daniele Scardina, nuova promessa italiana della boxe, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Certo in un primo momento ha provato a deviare tutti i “ganci” del gossip, rispondendo alle domande sull’argomento con: “Scrivi no comment, sull’argomento non rispondo a nessuno“.

Poi sciogliendosi ha parlato della loro amicizia. “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“. E ancora si sbilancia quel poco che basta: “Scrivi no comment, sull’argomento non rispondo a nessuno“.

Le cause della rottura con Mammì

La fine della storia con Matteo Mammì è ancora recente agli onori della cronaca rosa, anche se la lui sembra aver trovato una nuova serenità al fianco di Anna Safroncik.

Ma perché è finita con Diletta? A rivelare le cause dietro le quali si celerebbe la fine di quest’amore è il sito Dagospia. Roberto D’Agostino sostiene che la giornalista sportiva non fosse pronta a fare il grande passo, quello verso l’altare. Dopo 4 anni Matteo era pronto per mettere su famiglia, ma lei alla parola “matrimonio” sembrava mostrare una serie di incertezze che hanno infine condotto la coppia all’epilogo ormai noto. Sarà forse King Toretto quello giusto?

*Fonte foto: Chi