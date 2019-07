Sono passati pochissimi giorni dallo scoop su Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, paparazzati insieme a Ibiza da Spy, e già spunta l’ombra di un nuovo amore anche per il suo ex Matteo Mammì. Secondo quanto riportato da Dagospia, il top manager, ex dirigente Sky, sarebbe stato avvistato con la bellissima Anna Safroncik in Sardegna, immerso in un weekend all’insegna del relax e della passione.

Matteo Mammì e Anna Safroncik in love?

Il sito di Roberto D’Agostino ha sganciato la bomba su quella che potrebbe essere una delle coppie più hot dell’estate 2019: Matteo Mammì e Anna Safroncik. Il manager 43enne avrebbe ormai dimenticato la sua ex, Diletta Leotta, tra le braccia dell’affascinante attrice e non si tratterebbe di una semplice infatuazione.

“I due piccioncini – si legge su Dagospia – sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine settimana di passione“.





Effettivamente, Anna Safroncik ha postato alcuni scatti dalla sua vacanza in Sardegna, anche se il volto di Matteo Mammì non ha mai fatto capolino nelle splendide istantanee. Poco dopo il clamoroso addio, anche lui potrebbe aver ritrovato l’amore ma non sarebbe intenzionato a dare un contorno preciso alla faccenda.

I sospetti montano sul web

Lo spettro di un ritorno di fiamma tra il manager e la giornalista sembra allontanarsi notevolmente, alla luce delle indiscrezioni che rimbalzano da ore sul web e stuzzicano l’appetito del gossip.

Ad alimentare la cascata di sospetti sul presunto nuovo amore di Matteo Mammì ci sarebbero anche alcune Instagram Stories che Anna Safroncik ha pubblicato proprio a ridosso dei rumors sulla sua liaison con lui.

Tra i video postati dall’attrice, alcuni la ritraggono intenta a provare de gioielli tra cui un anello, sfoggiato poco dopo in una foto. Regalo del suo ‘principe’? Al momento nessuna conferma dai diretti interessati, anche se tutto deporrebbe a favore della suggestiva ipotesi.