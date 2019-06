Secondo Dagospia, la giornalista sportiva di Dazn tanto amata dal pubblico, Diletta Leotta, sarebbe tornata single. Dopo 4 anni trascorsi al fianco dell’ex amministratore delegato di Sky, Matteo Mammì, con cui la giornalista aveva anche confessato di voler avere un figlio, sembrerebbe dunque finito l’idillio.

Diletta Leotta single?

La notizia della fine della relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì farà sicuramente contenti molti ammiratori della bellissima giornalista, anche se ancora non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. A dimostrazione del fatto che i due non starebbero più insieme, Dagospia riferisce che qualche giorno fa Diletta Leotta avrebbe trascorso senza il suo fidanzato una serata di festeggiamenti in un noto locale milanese, durante la quale sembra abbia stappato ben 3 bottiglie di champagne. La “notte brava” si sarebbe poi conclusa con il conto da saldare che però pare non sia stato pagato da Diletta Leotta ma da un ammiratore misterioso: che la giornalista stia già dunque pensando ad altro? Ancora non si sa, eppure le voci corrono dando per finita una storia d’amore durata molto tempo e che tutti si aspettavano finisse in modo differente.

La storia con Matteo Mammì

Solo a marzo, era arrivata la notizia che il matrimonio tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, ex amministratore delegato di Sky, non avrebbe avuto luogo. Tuttavia, nonostante questa decisione, tra i due sembrava comunque scorrere tutto liscio, al punto che, solo lo scorso aprile, Diletta Leotta era stato ospite a Verissimo ed era apparsa innamoratissima del suo fidanzato. Infatti, aveva confessato alla conduttrice Silvia Toffanin che avrebbe voluto costruire una famiglia numerosa insieme al suo storico fidanzato. In quell’occasione, la bella speaker aveva parlato della sua storia d’amore con Matteo Mammì in termini a dir poco entusiastici. In particolare, la giornalista aveva definito il suo partner con queste parole: “Il mio gol più bello nella mia vita personale, poi c’è quella professionale che è separata, ma sicuramente è il mio gol al 90esimo minuto“.