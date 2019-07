Archiviata la relazione con Mammì e dopo tante voci che si sono rincorse sui presunti flirt della presentatrice, ecco che spunta un nuovo uomo nella vita di Diletta.

Una storia arrivata al capolinea

Diletta Leotta sembrava pronta a giurarsi amore eterno con il suo ex fidanzato Matteo Mammì ma la loro relazione sembra davvero arrivata al capolinea. Dopo le diverse smentite, della presentatrice e di sua madre, sul presunto flirt con Francesco Monte, Diletta ha confessato, al settimanale Gente, alcuni particolari della sua relazione con Matteo.

L’addio a Mammì

La scelta di lasciarsi sarebbe stata presa di comune accordo tra i due anche se non era escluso un ritorno di fiamma. Infatti, la conduttrice aveva dichiarato: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“. Inoltre, per la presentatrice, il suo uomo ideale dovrebbe assomigliare a suo padre: “Ha gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto“.

Diletta Leotta è di nuovo innamorata?

Nonostante non avesse escluso un ritorno di fiamma con il suo ex Mammì, Diletta è stata sorpresa, dal settimanale Spy, a Ibiza, in atteggiamenti molto affettuosi con un nuovo uomo.

Diletta Leotta pizzicata a Ibiza col possibile nuovo flirt, il pugile Daniele Scardina. Fonte/Spy

Il fortunato si chiama Daniele Scardina, ha 28 anni, fa il pugile, è campione del mondo IBF dei pesi Supermedi ed è soprannominato “King Toretto”. Negli scatti della rivista, sono ritratti la Leotta e Scardina che passeggiano teneramente abbracciati nella notte, dopo aver passato la serata nel locale Liò di Ibiza. I due si sarebbero conosciuti grazie a Gué Pequeno. Difatti, il pugile, che è nato nella periferia di Milano ma che ora si allena a Miami, conosce molto bene tutti i più famosi rapper milanesi.

*immagine in evidenza: Diletta Leotta e Daniele Scardina. Fonte/Instagram (dimensioni modificate)