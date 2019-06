Diletta Leotta sembra essere tornata single, e non c’è ancora un sostituto di Matteo Mammì al suo fianco. Pare infatti che non ci sia nessuna relazione con Francesco Monte (fresco di separazione da Giulia Salemi) e che la bella conduttrice di Dazn stia ancora uscendo da una rottura sicuramente difficile: la relazione con Mammì, ex amministratore delegato di Mediaset, avrebbe infatti dovuto concludersi in un matrimonio che poi pare non ci sia stato. Che possa essere questo uno dei motivi della rottura della coppia?

Nessun nuovo fidanzato per la bionda di Dazn

In molti avevano pensato che, dopo la storia durata 4 anni con l’imprenditore Mammì, il prossimo fortunato fosse Francesco Monte. Il bellissimo ex tronista, noto per essere stato il fidanzato di Cecilia Rodriguez, pare infatti che da qualche settimana sia il fan più accanito della Leotta: la segue appassionatamente su Instagram, dispensando like su like alle sue foto. Intanto, la conduttrice ha lasciato la casa che condivideva con l’ormai ex fidanzato e pare anche che si sia comprata una casa a Milano. Nel frattempo, Mammì non ha rilasciato dichiarazioni: ha sempre vissuto con riservatezza la storia con la bella Diletta, e pare voglia continuare a rimanere nell’ombra.

Galeotto fu il treno

Pare inoltre che i due si siano trovati sullo stesso treno, vicini: a testimoniarlo sarebbe una story su Instagram pubblicata da lei, dove spunta dal nulla la voce di Francesco monte. I microfoni di Tabloid hanno subito cercato la conduttrice radiofonica, che ha smentito qualsiasi rapporto: “Siamo solo amici”. Addirittura, si sbilancia sostenendo che sul treno con lei Monte non ci fosse affatto.

Francesco Monte, dal canto suo, non ha commentato l’accaduto, né smentendo né confermando le parole di Diletta Leotta. Sarà però un caso che Giulia Salemi abbia smesso di seguire la bella conduttrice di Dazn? Staremo a vedere.

(Immagine in alto: Instagram)