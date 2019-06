Diletta Leotta nuova fiamma di Francesco Monte? L’indiscrezione stavolta esplode sui social, tra i fan rimasti orfani della coppia Salemi-Monte. Al momento non ci sono notizie certe sul flirt, ma in rete sta circolando un video in cui la nota conduttrice Sky saluterebbe un amico dell’ex naufrago, la cui voce si sente proprio di sottofondo allo stesso video.

Intanto Giulia Salemi pare sia ancora inconsolabile per la recente rottura, tanto che è stato necessario un intervento di mamma Fariba Tehrani. Quanto alla Leotta, invece, proprio come Francesco è da poco uscita da una storia importante.

Indizi sparsi

Prima ancora il video “incriminante” saltasse fuori, alcuni utenti avevano intercettato il reciproco interesse tra Diletta Leotta e Francesco Monte. I due “single da poco” hanno cominciato a tenere d’occhio i rispettivi profili social, esibendosi in un sintonizzato scambio di like.

Una nuova amicizia appena nata? Potrebbe darsi. Ma tenendo conto che sono due belli e giovani, che si sono da pochissimo lasciati alle spalle una storia d’amore, non si può certo escludere un flirt in boccio. Lei ha da poco chiuso con il dirigente Sky Matteo Mammì, mentre lui ha appena messo fine alla relazione nata sotto i riflettori del Grande Fratello con Giulia Salemi. Non è difficile credere che siano in un’acuta fase di corteggiamento.

Il video rivelatore

Ad infiammare la curiosità arriva l’account fan di Giulia Salemi che avrebbe recuperato e pubblicato un video della Leotta che saluta un grande amico di Monte, alla presenza dello stesso Monte (anche se quest’ultimo risulta essere fuori campo).





La voce di Monte è in sottofondo e dà molto da pensare agli utenti e i follower di questo account. Tuttavia prima di saltare a conclusioni affrettate meglio attendere qualche altro indizio o una comunicazione ufficiale.