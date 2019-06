Le foto e le stories pubblicate da Giulia Salemi sui suoi social network non lasciano spazio a interpretazioni. La storia tra lei e Francesco Monte è finita. In un lungo video con le lacrime agli occhi, Giulia ha dichiarato che ogni giorno si devono affrontare le sfide quotidiane che la vita mette sulla strada di ognuno. Mentre Francesco ha spiegato i motivi per i quali si sono lasciati.

Tutto finito

Solo un mese fa il gossip li ritraeva come una coppia felice, un amore intenso, iniziato nella casa del Grande Fratello e proseguito anche molto dopo la loro uscita. Ma, stando a quello che dice Giulia Salemi, l’amore tra lei e Francesco Monte è giunto al capolinea. Dopo 8 mesi, la separazione è arrivata inevitabile. L’ex tronista, secondo quanto riportato su Today, avrebbe spiegato con una storia su Instagram non più visibile che: “Giulia e io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine“. Infatti l’ultima foto pubblicata Monte che li ritrae insieme risale all’1 giugno. Mentre adesso, l’ultima che appare è uno sfondo nero, probabilmente per indicare il dolore che sta provando.





Francesco ha poi continuato la storie con una richiesta ai loro follower: “Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo“. Ha concluso dicendo: “Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni“.

Giulia Salemi vuole andare avanti

Sembra difficile in questo momento, ma la Salemi, tra le lacrime, ammette di voler andare avanti. Non sta bene, è un momento di grande sofferenza per lei, ma ci vuole provare e, su Instagram, ha detto ai propri fan: “Ciao amici… è proprio vero che la vita ogni giorno ci mette difronte a delle sfide quotidiane. E a volte, anche se fa male ed è dura, è difficile, però bisogna trovare la forza e la grinta di combattere, di rialzarsi, sia per se stessi, sia per le persone che abbiamo al nostro fianco“. Ha ringraziato tutti quelli che le sono stati accanto, anche solo virtualmente, e che l’hanno fatta sentire meglio: “Io questa volta ho avuto voi che siete una seconda famiglia, che mi avete dato tanto amore, tanto sostegno in questi giorni. Mi avete fatto tornare in parte il sorriso“.

Un frame della storia di Giulia Salemi su Instagram. Immagine: Giulia Salemi/Instagram

Infine, ha riconosciuto quanto abbia bisogno di superare questo momento: “Ad oggi ho bisogno di tornare a riprendere in mano la mia vita, da ragazza normale di 26 anni, e il mio lavoro. Esattamente come tutti quanti, perché non si può scappare dai problemi e tantomeno dalle responsabilità. Quindi vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power“.