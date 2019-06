La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte in questi giorni è stato argomento agli onori della cronaca rosa. La coppia, che si è conosciuta quest’anno nell’ambito del Grande Fratello, ha deciso di mettere la parola fine al rapporto nato fuori dalla casa.

Se Francesco ormai, dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, sembra aver imparato a convivere con questa condizione di amante tormentato e dall’ombra cinica -ricordiamo anche come è finita con Paola Di Benedetto– Giulia dei due è quella che ne è uscita a pezzi. Per un cuore infranto come il suo, solo le parole di una mamma possono rimettere insieme i pezzi. Ed ecco che arriva il messaggio di Fariba Tehrani, la madre della influencer dalle origini persiane.

Le parole di Fariba

Vedere una figlia soffrire per amore non deve essere cosa facile, specie tenendo conto che il suo ex sembra già essersi consolato. E così Fariba Tehrani ha voluto mostrare il suo supporto alla figlia Giulia Salemi.

Lo ha fatto con un lungo post, apparso sul suo profilo Instagram dove esorta la sua bambina a non arrendersi e a non chiudersi di fronte alla possibilità di amare di nuovo. “Vai avanti, ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo ai momenti belli e ai sorrisi , lascia che entri un po’ l’aria fresca nella tua vita” scrive mamma Fariba.

Il post

Più che un massaggio è una lettera molto lunga, quella della Tehrani, che accompagna una foto che ritrae lei e la figlia insieme. In questo scatto il volto di Giulia è radioso, sorridente ed illuminato dal sole. Un sole, che nonostante gli ostacoli e i dolori della vita, la Fariba vede splendere sempre dentro di lei.