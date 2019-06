Le voci di una presunta relazione tra Diletta Leotta e Francesco Monte stanno infiammando il gossip. I follower di entrambi vogliono sapere la verità. Ma anche quelli di Giulia Salemi, che non hanno reagito benissimo alla notizia, vogliono capirci qualcosa di più. C’ha pensato la madre della conduttrice di Dazn a smentire tutto.

Le voci insistenti

Già da qualche giorno circolano in rete e sui social sempre più insistenti le voci su un flirt tra Diletta Leotta e Francesco Monte. Entrambi reduci da due storie importanti, lei con il dirigente Sky Matteo Mammì, lui con la sua coinquilina del Grande Fratello, Giulia Salemi. I fan di quest’ultima non hanno preso bene i sospetti sulla possibile relazione e stanno riempiendo le pagine social della conduttrice di insulti e frasi davvero poco gentili. Nonostante la smentita della Leotta, il gossip corre veloce e si propaga. La lapidaria frase pronunciata qualche giorno fa, “Siamo solo amici“, non è bastata. Adesso c’ha pensato Ofelia Castorina, la madre di Diletta, a smentire il chiacchiericcio.

La smentita della madre

Su Today si leggono le parole che la signora Castorina avrebbe scritto su Instagram in risposta a un commento di un utente che chiedeva: “Signora ma è vero che sua figlia sta con monte? Se fosse vero è passata dalle stelle alle stalle“. Le risposte della madre di Diletta Leotta non sono più visibili. In ogni caso, avrebbe scritto: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai“. In un altro commento: “Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram“. Poi un pensiero per Giulia Salemi, l’ex di Monte: “Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti, mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia“.

E ancora, si sarebbe accanita contro chi avrebbe inventato il gossip per farsi pubblicità: “Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità, e commentando la cosa anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla, così la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva“. Infine, Ofelia Castorina avrebbe scritto: “La storia è talmente meschina che non vale neanche la pena di parlarne, si alimenterebbe solo il gossip a favore di chi lo ha inventato, meglio così credimi, tra qualche giorno non se ne parlerà più“. Il post in questione sarebbe questo:





Immagine in evidenza: Diletta Leotta/Francesco Monte. Fonte: Instagram