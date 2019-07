È giunta l’estate e, con essa, i costumi da bagno. Ogni diva sfoggia colori, tipologie e design differenti, alcuni più provocanti ed altri più semplici. Quali sono le tendenze “on the beach” in quest’estate 2019? Sembra che, fra le tante, retrò e costume intero formino un’accoppiata formidabile.

Il costume intero vince: anche Chiara Ferragni lo sceglie

A sbaragliare la concorrenza, quest’anno, sembra essere il costume intero. Si può quasi dire che la sua sia una rivincita: molte gli hanno preferito il bikini, negli anni passati. Eppure adesso la moda è cambiata. Prima fra tutte, Chiara Ferragni lo indossa in numerosi scatti condivisi su Instagram: a volte con vistose scollature, altre con la schiena completamente scoperta o con colori fluo. Manila Nazzaro lo porta senza spalline, rosso fuoco, con spacchi laterali: anche Aida Yespica ne sfoggia uno simile, di un azzurro intenso e con una spallina sola. Sophie Turner, star di Game of Thrones, ne indossa uno rosa pastello in un video pubblicato dal marito Joe Jonas. Insomma, sembrava dimenticato, e invece il costume intero è di assoluta tendenza in quest’estate 2019.





I costumi ecosostenibili alla Ilary Blasi e i bikini vintage alla Taylor Swift

I bikini quest’anno hanno dei design particolari. La parte superiore preferita rimane spesso quella a fascia, che già aveva riscosso successo gli anni precedenti, e piace molto quando la spallina è una sola. Anche Naomi Watts, immortalata in uno scatto nel Salento, indossa un reggiseno a fascia, nero. Ma non finisce qui: nella parte inferiore del bikini si è diffuso il costume sgambato a vita alta, di cui Taylor Swift indossa un modello rosa shocking. Lo stile a vita alta è decisamente vintage, corredato spesso da fantasie a pois o a righe. Un modello particolare vede delle laccetti sui fianchi: Belén Rodriguez ne indossa uno. In ultimo, ma non meno interessante, si è diffusa una linea di costumi (interi e bikini) certificati Made in Italy ed ecosostenibili: conciliano piacevolmente l’attenzione per la moda e la cura del pianeta. Piacciono molto a Ilary Blasi, Elena Santarelli ed Elenoire Casalegno.





Immagine in evidenza: Naomi Watts in Puglia. Fonte: Instagram/Naomi Watts