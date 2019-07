È tempo di vacanze, sole e relax per Caterina Balivo. Questa che è appena trascorsa è stata una stagione televisiva abbastanza impegnativa. E la bella conduttrice si prepara ad affrontarne un’altra altrettanto entusiasmante, visto che il suo Vieni Da Me è stato confermato in palinsesto.

Intanto la Balivo racconta le sue meritate ferie in famiglia, con al seguito la figlia Cora e il marito innamoratissimo Guido Alberto. Caterina, come di consueto, documenta tutto. E immancabili si fanno avanti i suoi fan commentando gli scatti eleganti, dove però si vedono i piedi della Balivo che hanno fatto impazzire il web.

Vacanze in famiglia

Verso il mare, mano nella mano con la figlioletta Cora, Caterina Balivo si guarda indietro solo per sorridere al marito che le scatta una foto.





Un post con cui coglie l’occasione per augurare a tutti i suoi follower buone vacanze.

Il pallino fisso dei fan

A fare impazzire i fan però è un altro scatto, quello che ritrae Caterina Balivo in barca, mentre solca le acque di Capri, l’Isola Azzurra. Da vera diva, l’ex miss, fasciata in un costume nero ed elegante, mostra i suoi piedi perfetti e bellissimi, con le unghie smaltate di rosso. Nel complesso è un ritratto raffinato ma i commenti (alcuni dei quali molto colorati) di ammiratori non si contano.





Alcune follower si chiedono com’è possibile tanta confidenza nei confronti della bella Balivo. “Io non capisco com’è possibile che tu abbia un seguito di così tanti pervertiti. Sei oggettivamente una bella donna, fai foto normalissime e anche sobrie per nulla eccessive o provocatorie. Ma perché ci sono così tanti commenti così poco carini? Eppure io seguo anche altre persone famose e non mi pare siano oggetto di tali commenti.. li cancelleranno forse? Non ti danno fastidio?” si domanda un’utente. E ancora: ” Tuo marito non è arrabbiato per certi commenti? Non capisco come fai a sopportarli!“