La Rai ha in cantiere due nuove fiction che sicuramente attireranno molto pubblico com’è stato per la stagione appena conclusasi. Al centro di queste nuove proposte la città di Torino, da sempre conosciuta per la fervente attività culturale, promossa anche dalla società del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nuove proposte Rai

I palinsesti Rai sono stati presentati da poco, qualcosa è già emerso, una piccola anticipazione sul fatto che la coppia Timperi-Fialdini si scioglierà. Per la conduttrice, infatti, è il momento di un programma tutto suo che andrà in onda su Rai Uno dallo Studio 1 dopo Domenica In. Nuovi format, nuovi programmi ma anche nuove fiction. Nello specifico, due di queste sono già in cantiere e vedranno protagonista il capoluogo piemontese. Una, infatti sarà dedicata alla storia di Torino e partirà a febbraio 2020. Per l’altra, pensata appositamente per i ragazzi e ambientata nella città del Piemonte, si dovrà attendere ancora un po’, verrà realizzata in tarda primavera, come riporta mole24. Quest’ultima verrà realizzata ai Lumiq Studios, in corso Lombardia. L’azienda italiana, di proprietà pubblica, produce cartoni animati e film; ma non solo, offre anche supporto ad attività di post produzione e gestisce l’ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi per il cinema, la televisione, la pubblicità e i new media. Si spera che entrambe possano avere il successo di fiction come L’amica geniale o La compagnia del cigno, prodotte proprio dalla Rai e mandate in onda nella scorsa stagione con il pubblico incollato al piccola schermo.

Rai Torino

Torino è da sempre una città culturalmente viva, con i tanti festival dedicati al cinema, alla musica e alla letteratura. Il capoluogo ha fatto da cornice anche a tanti film girati per le sue vie. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla Rai che con il suo Centro di produzione tv, situato in via Verdi, ha permesso la realizzazione di moltissime opere cinematografiche e audiovisive. Il Centro, come si legge sul loro sito, “è specializzato nella realizzazione di programmi di divulgazione scientifica e di trasmissioni per bambini e ragazzi“. Infatti, la Rai di Torino, continuerà a puntare molto anche sul canale Rai Ragazzi, che trasmette programmi quali La posta di Yoyo e L’albero azzurro.

Immagine in evidenza: Studi Rai Torino in via Verdi. Fonte: MuseoTorino