Un’indiscrezione bomba che ha già fatto il giro del mondo e che ha mandato in tilt i fan più accaniti. Lady Gaga e Bradley Cooper sarebbero andati a vivere insieme a New York. A dare la notizia un noto magazine americano In Touch che svela il retroscena citando delle fonti anonime.

Lady Gaga e Bradley Cooper: era tutto vero?

Il feeling del duo cantante-attore sui red carpet di Venezia e alla cerimonia degli Oscar non era passato inosservato. Nonostante entrambi avessero negato, e la stessa Lady Gaga avesse dichiarato più volte che entrambi stavano semplicemente recitando una parte, dando ai fan quello che volevano vedere, ora pare che Lady Gaga e Bradley Cooper dovranno inventare una scusa migliore o preparare una spiegazione degna di nota per rispondere all’indiscrezione bomba che in queste ore sta spopolando sul web.

Secondo quanto riferisce il magazine In Touch infatti i protagonisti di A Star is born si sarebbero trasferiti in una casa nel West Village di New York di proprietà dell’attore, insomma un nido d’amore nella grande mela per questa coppia che però ancora non ha fatto outing.

Il trasferimento dopo la separazione

Secondo quanto riferito il tutto sarebbe successo a partire dall’abbandono della casa da parte di Irina Shayk ormai ex di Cooper; la stessa Lady Gaga avrebbe già portato alcuni oggetti personali nella nuova abitazione.

La fonte anonima vicina alla nuova coppia, il cui nome non è stato rivelato, parla anche del fatto che i due sarebbero estremamente innamorati ma ancora non pensano al matrimonio, anzi, al momento non è una priorità per loro perché hanno già passato troppo tempo sotto i riflettori. Secondo quanto riferisce la fonte inoltre, la coppia è perfettamente conscia dei sentimenti provati l’uno per l’altra e non sente il bisogno di ufficializzarlo, almeno per il momento.

Il rovescio della medaglia

Un susseguirsi di eventi “perfetto” che però nasconde anche un’altra versione della storia, un rovescio della medaglia.

Pare infatti che già in passato tra la rivista In Touch, Lady Gaga e Bradley Cooper ci sia stata maretta. Infatti solo due settimane fa sulle pagine del magazine si leggeva che la cantante aspettasse un bambino dall’attore, notizia smentita clamorosamente, mentre ad aprile, sempre la stessa riportava fiori d’arancio in visa per le due star.

Il tabloid è stato spesso accusato di riportare notizie non veritiere sulla coppia, dal canto loro, Gaga e Cooper in più occasioni hanno smentito, ribadendo di essere solo ottimi amici. Per quanto riguarda l’indiscrezione nessuno dei due ha confermato o smentito. In ogni caso i fan più accaniti e gli ultimi romantici sognano di vedere i propri idoli insieme nella realtà come nella finzione.