Di vip con le parti intime al vento è colma la storia del jet-set internazionale: qualche anno fa, però, a stupirci con un all-naked inaspettato fu un vero insospettabile: Maurizio Costanzo.

Noto più per le sue doti intellettuali che per quelle fisiche, Maurizio Costanzo è comunque un personaggio pubblico e nel 1991 fu anche lui vittima dei paparazzi, che lo sorpresero in compagnia della moglie Maria De Filippi a bordo piscina, mentre si asciuga via l’acqua piena di cloro. A proteggere le sue parti intime solo un asciugamano che la moglie gli sporge, non abbastanza in tempo per impedire ai paparazzi di immortalare scatti intensi e decisamente roventi.

Nel 1991, momento in cui quelle foto vennero scattate, si trattava di un soggetto decisamente raro: non era così semplice vedere un vip in versione “senza veli”, anche se non mancavano alcuni casi celebri. Sicuramente ha giovato a Maurizio Costanzo il fatto che non esistessero i social al tempo: se quelle immagini fecero scalpore, ora ne farebbero cento volte tanto e sarebbe pressoché impossibile impedire a quegli scatti di diventare virali. Difficile, a quel punti, riuscire a guardare una puntata del Maurizio Costanzo Show con gli stessi occhi di sempre…

Maurizio Costanzo senza veli

Nudi famosi e compromettenti

Di vip colti in flagrante in momenti di intima nudità ce ne sono stati parecchi, ma alcuni hanno fatto storia. Il caso più famoso è forse quello di Jackie Onassis, moglie del magnate Aristotele Onassis. Le foto, che mostravano l’ex first lady completamente nuda che prendeva il sole nell’Isola di Skorpios. Si mormora che a fornire i dettagli per permettere ai paparazzi di trovare Jackie fu proprio Onassis, furioso per i tradimenti della moglie.

Facendo un salto nel tempo, ai giorni nostri fu un’altra diva a far discutere per le sue nudità: Belen Rodriguez. In molti se la ricordano nuda e abbracciata a Fabrizio Corona (anch’egli in modalità senza veli) mentre amoreggiano su una sdraio in spiaggia. Ad immortalarli, in quel caso, fu Novella 2000: era il 2009 e i due formavano la coppia più hot e passionale del momento.

(Immagine in alto: Wikipedia/Birillo253/ CC/ dimensioni modificate)