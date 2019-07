Whoopi Goldberg, nota al grande pubblico per aver interpretato la simpatica Suor Maria Claretta della commedia musicale degli anni ’90 Sister Act, ha rischiato di morire. Come dichiarato in un’intervista rilasciata al magazine People, infatti, la nota attrice ha dovuto fare i conti con una polmonite che in seguito si è evoluta in setticemia.

L’attrice ha rischiato di morire

Era lo scorso marzo quando Whoopi Goldberg scompare misteriosamente dagli schermi. In seguito è stata la stessa attrice a dichiarare al programma The View, dove veste il ruolo di opinionista, di aver rischiato di morire.

Tutto è cominciato con l’attrice 63enne che a febbraio ha iniziato a non sentirsi tanto bene, pensando si trattasse di semplice influenza. Con il trascorrere dei giorni, però, il malessere non passava e pertanto ha deciso di farsi fare una visita.

A questo punto l’inaspettata scoperta, l’attrice ha infatti avuto una polmonite che in seguito è sfociata in setticemia. Fortunatamente il peggio è passato, ma Whoopi Goldberg non si è ancora del tutto ripresa. Ci vorrà ancora del tempo affinché possa ristabilirsi, ma allo stesso tempo non può non pensare a come sia “molto, molto fortunata a essere ancora viva“.

Whoopi Goldberg è in fase di recupero

In un’intervista rilasciata al magazine People, la Oda Mae Browb di Ghost, ha dichiarato: “Passerà un bel po’ di tempo prima che io torni a stare bene al 100%. Mi ha davvero abbattuta. Devo riposare, perciò ho tagliato molte cose che solitamente facevo“. Tra queste, ad esempio, la guida. L’attrice ha infatti ammesso di avere un autista perché “la mia vista non è abbastanza buona” e pertanto non le è più permesso di guidare.

Nonostante il grande spavento, però, l’attrice non ha mai voluto mollare e spera che quanto le sia successo sia da monito alle altre persone. “Spero che la mia esperienza sia di avvertimento agli altri. Dovete prendervi il tempo per occuparvi di voi stessi“. Anche perché “Sono fortunata a essere viva”.