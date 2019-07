L’amore tra Aida Yespica e Geppi Lama sembra essere tornato più forte di prima. I due sono in vacanza a Ibiza in questi giorni e con loro c’è anche il figlio della Yespica. E a proposito di figli, la bella modella ha ammesso di volerne un secondo proprio con il suo compagno.

Il desiderio di Aida Yespica

La modella venezuelana e il compagno Giuseppe Lama, soprannominato Geppi, si erano lasciati nel 2017 a seguito della partecipazione della Yespica al GF Vip. Dopo una serie di alti e bassi, però, la coppia sembra esser tornata più affiatata di prima. I due si sono concessi a giugno una vacanza in Grecia da soli, documentata da foto e stories su Instagram. E adesso si trovano a Ibiza, anche con il figlio di Aida, Aron, 9 anni, avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari. Dopo la ritrovata serenità, la Yespica ha confidato al magazine Spy un suo grande desiderio. L’intervista che la modella ha rilasciato a cuore aperto è stata ripresa da Novella 2000: “A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata“. La venezuelana sa bene quello che hanno dovuto passare lei e il compagno per ritrovare la felicità e la stabilità di coppia, per questo mantiene i piedi per terra.

Il rapporto tra Aron e Geppi Lama

Geppi e Aida non hanno fretta, sono cauti e pensano solo a trascorrere momenti sereni insieme. E intanto il compagno coltiva il rapporto con il figlio della Yespica, Aron. Su loro due la modella ha detto: “Geppy è una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano“. Pensando a un secondo figlio e vedendo proprio come Lama si comporta con il piccolo Aron, la modella ha detto: “ Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppi sarebbe un buon padre“.

Infine, durante l’intervista Aida ha spiegato il segreto della sua bellezza e della sua forma smagliante: “Io mangio tantissimo. Ho un metabolismo che mi evita di ingrassare, però ho comunque 37 anni e sto più attenta rispetto al passato“. Per lei è fondamentale bere molta acqua e idratarsi, ammette di non fare molto sport ma resta importantissimo prendersi cura di sé: “L’importante è bere molta acqua e idratarsi. Faccio poca palestra, ma compenso con tante maschere e trattamenti per il viso“.

Immagine in evidenza: Aida Yespica, Geppi Lama. Fonte: Instagram