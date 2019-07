Il momento delle nozze per Karina Cascella e il suo compagno Max Colombo sembra sia sempre più vicino. Anche se la data precisa in cui i due si diranno il fatidico “sì” è ancora circondata dal mistero l’opinionista sparge indizi qua e là attraverso le sue pagine social.

La promessa di matrimonio tra Karina Cascella e il suo Max

Karina Cascella aveva annunciato lo scorso anno che lei e il compagno Max Colombo sarebbero presto convolati a nozze, coronando così il loro sogno d’amore. L’opinionista al settimo cielo aveva rilasciato un’intervista davvero dolce e in cui appariva totalmente innamorata del fidanzato. L’uomo, infatti, le ha fatto tornare il sorriso dopo tanto tempo. Poi per mesi il silenzio sul grande passo, fino alla fine di maggio, quando la Cascella, con un post dedicato a sua figlia Ginevra, avuta dal suo storico ex Salvatore Angelucci, ha comunicato un’altra importante notizia. Lei e la bambina si preparavano a iniziare una nuova vita a 3, proprio insieme a Max.

Un sogno che diventa realtà

La convivenza con la figlia e il compagno è stata probabilmente la prima prova ufficiale in vista del passo successivo, ovvero il matrimonio. L’opinionista sarà presumibilmente alle prese con i preparativi per le nozze, anche se la questione sembra avvolta dal mistero. Karina non vuole svelare nulla per il momento, ma sta spargendo indizi incuriosendo i suoi fan. L’ultimo è in una didascalia pubblicata ieri su Instagram a corredo di una romantica foto nella quale appaiono i due, lei con un sorriso smagliante e lui che le bacia dolcemente la guancia. “Il mio futuro marito. Ti amo immensamente“, ha scritto la Cascella. I fan si sono sbizzarriti con tantissimi messaggi di affetto per la coppia e soprattutto per sapere la data del “sì”. Una follower le ha scritto: “Futuro marito…..ma noi perpetue vogliamo sapere quando?????“, e Karina ha risposto: “ehhhhhh non lo dico“. Un’altra ha commentato con una risata: “Esci la data“, e la risposta è stata sempre un “eh no!” accompagnata da altre risate. Un’altra fan ha provato a estorcerle qualche dettaglio in più scrivendole: “Ti ricresceranno i capelli per il matrimonio???“, ma l’opinionista non ha ceduto nemmeno a questa domanda: “no cara solo che la data la dirò un mese prima“.





Insomma, i fan di Karina Cascella sono in visibilio, non vedono l’ora di sapere la data del matrimonio e soprattutto di vedere la sposa di bianco vestita in tutto il suo splendore.

Immagine in evidenza: Karina Cascella con il compagno Max Colombo. Fonte: Karina Cascella/Instagram