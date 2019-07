Una scoperta sensazionale, quella avvenuta in Asia, nella zona malese del Borneo, sull’isola di Mabul. In una nidiata di altri 90 cuccioli, è stata trovata una tartaruga nata con due teste. La notizia, lanciata dal biologo marino e membro della SJ Seas David McCann, ha subito fatto il giro del mondo.

La tartaruga a due teste: un caso rarissimo

Una creatura incantevole: così il biologo David McCann ha voluto definire la tartaruga a due teste trovata sull’isola di Mabul, poco lontano dalla costa di bandiera malese del Borneo. La piccola, scovata in una nidiata con altre 90 piccole tartarughe verdi appena schiuse nel nido, è però morta lo scorso mercoledì senza che ci fossero cause apparenti.

Finché è stato possibile osservarla in vita, McCann ha spiegato che la piccola riusciva tranquillamente a coordinare i movimenti per camminare e nuotare. Il ritrovamento di una tartaruga con due teste è davvero un caso eccezionale, come conferma il presidente di Sj Seas Mohamad Khairuddin Riman: in anni di lavoro, dopo aver liberato più di 13mila cuccioli di tartarughe, non aveva mai visto nulla di simile.

Credits: -AFP/SCUBA JUNKIE S.E.A.S

I precedenti illustri

Non è la prima volta, però, che ritrovamenti simili vengono registrati: come spiega il presidente dello Sportello dei diritti Giovanni D’Agata, negli ultimi anni aveva fatto notizia un caso simile avvenuto a San Antonio, in Texas, nel 2013. La piccola testuggine a due teste, in quel caso, era stata soprannominata Thelma e Louise. Ma agli onori della cronaca era balzata anche la tartaruga bicefala cinese nata in casa di un privato.

Una tartaruga con due teste, contro ogni pronostico, è oggi arrivata a 22 anni di vita: si tratta di Janus, nata al Museo di Storia Naturale di Ginevra. L’hanno chiamata così in onore a Giano, il dio bifronte della mitologia romana, capace di leggere futuro e passato insieme. Per via della sua specialità, Janus non è tuttora in grado di nuotare agilmente, oltre ad essere obbligata ad assimilare una dieta a base di molta vitamina D.