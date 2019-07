Lorenzo Battistello concorrente della prima edizione assoluta del Grande Fratello, ha rivelato ai suoi follower di aver scoperto un tumore maligno. 8 mesi fa, l’ex coinquilino di Marina La Rosa, Pietro Taricone e Cristina Plevani, si è sottoposto ad un delicato intervento.

Lo fa utilizzando l’App del momento, FaceApp, con il filtro che mostra in maniera straordinariamente realistica il modo in cui ciascuno di noi potrebbe invecchiare. Poi a tutti gli utenti lancia un messaggio fondamentale: “Fate prevenzione“.

Il post dell’ex gieffino

Sono trascorsi più di 20 anni dalla sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Lorenzo Battistello, gieffino di prima generazione, oggi vive a Barcellona, dove si è inserito nel settore della ristorazione. Lontano dai riflettori dello show business italiano, Battistello mantiene comunque un forte legame con i follower, attraverso i social network. Ed è proprio con un post apparso sul suo profilo Instagram che ha svelato di essersi ammalato di cancro nei mesi scorsi. Usando il filtro FaceApp cerca un momento di spensieratezza e speranza, cercando di immaginarsi vecchio, lui che fino a qualche mese fa non sapeva come si sarebbero messe le cose.





“8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio…. quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio. Perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no“. Queste le parole a corredo della sua foto.

Il messaggio per gli utenti

Lorenzo ne approfitta per mandare un messaggio importante, puntando la lente su un argomento spesso sottovaluto o trattato con superficialità: la prevenzione.

“Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo” conclude l’ex gieffino, sollecitando i suoi a non dare mai nulla per scontato.