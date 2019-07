Al Bano Carrisi Jr., per tutti ‘Bido’, ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro (lontano dai libri), ma suo padre, il celebre Leone di Cellino San Marco, non è disposto a lasciargli molto margine di manovra. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, l’artista ha messo dei paletti davanti all’intraprendenza del figlio, precisando quale sarà la prospettiva pensata per lui: “Non ripeterò l’errore fatto con Yari“.

Al Bano e Bido a confronto

Al Bano ai fornelli, in versione chef nella sua tenuta di Cellino San Marco, ripreso dal Corriere della Sera mentre prepara i fusilli con i prodotti della sua terra. Tutto ‘farina’ del suo orto, dal produttore al consumatore nel giro di pochi metri, pronto da gustare in una ‘pasta mediterranea’ in cui sembra un vero esperto.

A tavola, con lui, c’è il figlio Al Bano Jr., che tutti chiamano Bido, avuto da Loredana Lecciso e che, all’età di 16 anni, dimostra di avere le idee chiare sul suo domani. Tra i complimenti alle doti culinarie del genitore (“Mio padre? In cucina lui è meglio di mamma“), spunta l’immagine di ciò che vorrebbe fare da grande, ma lo scenario che emerge non soddisfa papà.

La ‘linea dura’ del Leone di Cellino

Durante la chiacchierata ai microfoni del Corriere della Sera, Bido ha parlato di quello che sarà il suo orizzonte: “Dopo la maturità lavorerei subito: voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino“.

Un futuro ormai prossimo, dunque, considerando che il piccolo di casa Carrisi terminerà il suo percorso alle superiori tra due anni ed è pronto a immergersi da subito nel mondo del lavoro. Altro che libri: Al Bano Jr. vorrebbe lasciarli sulla scrivania per iniziare a fare ciò che più gli piace: il manager.

Ma questo sogno si scontra con la ‘linea dura’ di papà, dal momento che il Leone di Cellino non fa un passo indietro sui propositi che ha per lui: “Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari“.

La tenacia, però, non è materia sconosciuta a Bido, che già un anno fa ha mosso i primi passi nel settore occupandosi dell’imbottigliamento del vino e si dice pronto a percorrere la sua strada, con buona pace di papà. Chi la spunterà? Soltanto il tempo potrà dare una risposta.