Uno scatto sexy di Alba Parietti manda i follower in delirio, ma la protagonista non è lei: l’obiettivo si posa sul vicino di casa che parla al telefono, in mutande, con tanto di fisico da dio greco a illuminare gli occhi della showgirl. A sua insaputa (forse) è diventato il ‘divo’ misterioso sul profilo Instagram della celebre regina della tv, con una foto diventata virale nel volgere di pochi minuti. Di chi si tratta? Alba Parietti ha fornito la sua identità proprio sui social.

Il sexy vicino di Alba Parietti fa impazzire il web

Pochi se lo aspettavano (e forse nemmeno lui) ma Alba Parietti ha preferito rinunciare a uno dei suoi esplosivi selfie su Instagram per immortalare un sipario sexy che ha stregato le sue fan.

La foto stuzzica lo sguardo e ritrae il suo vicino di casa che passeggia davanti al balcone, intento a fare una chiamata ma con una mise decisamente ‘hot’. Non solo pettorali in vista ma anche uno slip bianco sfoggiato con apparente fierezza che, in un caldo pomeriggio di luglio, manda in tilt la fantasia del pubblico che segue la showgirl.





La didascalia a corredo dell’infuocato post aggiunge dettagli a quanto impresso nell’immagine: “Per la serie ‘l’uomo non è di legno’…e la donna neppure …… ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così?“.

Chi è l’uomo fotografato dalla showgirl

La caccia al ‘macho’ è scattata immediatamente, ma non è poi così misterioso come si potrebbe pensare. La foto, infatti, è accompagnata da altre informazioni sull’identità del bel giovanotto, rivelatosi figlio di una sua vicina e amica intima:

“Non è legale….. la trovo una vera cattiveria, secondo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni) …. cara amica @alda.bosetti, o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza…. o faccio un esposto …. in ogni caso mi sono davvero ‘rifatta’ (così siete contenti) gli occhi“.

I commenti dei follower non si sono fatti attendere: “Gran bel gnocco“, scrive una fan, “Anche noi ci siamo rifatte gli occhi“, aggiunge un’altra ringraziando Alba Parietti per aver condiviso il momento caliente sui social. Tra le dimostrazioni di gradimento anche quella di Paola Barale, che ha commentato con una serie di faccine sorridenti.

*immagine in alto: fonte/Instagram Alba Parietti, dimensioni modificate