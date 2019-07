Nella sua Sardegna, a cui è tanto legata, Elisabetta Canalis ricorda con uno scatto il suo matrimonio celebrato nel 2014 con il chirurgo Brian Perri. Un amore che va avanti da 5 anni e che ha portato alla nascita della piccola Skyler Eva. In questi gironi, la showgirl è in vacanza e ha pubblicato tanti scatti in costume da bagno che mostrano la sua perfetta forma fisica.

Il ricordo del matrimonio

Una foto a volte è molto più eloquente di qualsiasi discorso e questo è sicuramente uno di quei casi. Elisabetta Canalis ha voluto ricordare il giorno del suo matrimonio con il chirurgo italo-americano Brian Perri postando uno scatto romantico. Un abbraccio familiare con la piccola Skyler e un bacio sulle labbra: la famiglia si mostra solida e affiatata davanti alla chiesa in cui Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti “sì” legandosi per sempre.

Il 14 settembre del 2014 la coppia si è infatti sposata nella Cattedrale Santa Maria di Alghero, in provincia di Sassari, città natale della showgirl. Elisabetta Canalis ha accompagnato la fotografia con questa didascalia in cui ricorda il girono delle nozze e in cui si legge anche l’entusiasmo della piccola Skyler per l’arrivo del papà in vacanza: “La nostra chiesa , our church #cattedraledisantamariaMaria . Papà is baaaaack!“.

La Sardegna ed Elisabetta Canalis: la showgirl in costume è da sogno

“Non invecchierò negli Stati Uniti“, questa frase tanto emblematica veniva pronunciata da Elisabetta Canalis solo un anno fa e, adesso, le cose non sembrano cambiate. La showgirl ogni anno torna nella sua Sardegna, una terra che per lei cela ricordi e in cui risiedono i suoi affetti. Quasi sempre al mare in compagnia di sua figlia e sempre bellissima in costume da bagno: così si mostra Elisabetta Canalis negli scatti che posta su Instagram. Infatti i commenti in cui i suoi follower si complimentano con lei per la sua bellezza sono innumerevoli.

In una foto pubblicata circa una settimana fa, la showgirl si mostra in un bikini bicolore, mentre solo 2 giorni fa, in una foto scattata da sua madre e condivisa sul suo profilo, Elisabetta Canalis svela tutta la sua sensualità in una posa orizzontale davanti al mare sardo.