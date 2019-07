Questo è il momento dei ricordi per chi ha amato Ilaria Occhini. L’attrice è morta a 85 anni dopo una vita dedicata al teatro e al cinema. A ricordarla la figlia Alexandra, nata dall’amore con lo scrittore Raffaele La Capria. I due sono stati insieme per 58 anni e, dai racconti, si sono amati moltissimo.

Un grande amore

Ilaria Occhini e Raffaele La Capria si erano conosciuti nel 1961, durante una passeggiata a Positano poco prima che lui vincesse il Premio Strega con Ferito a morte. Lei era già famosa, e i due si incantarono reciprocamente dando il via a una storia durata quasi 60 anni. Lo stesso Raffaele La Capria aveva descritto la moglie con ammirazione al Corriere della Sera qualche anno fa: “Viveva del suo lavoro e sapeva amministrarsi da sola, senza che nessuno l’aiutasse“. Poi si mise a raccontare di una delle tante volte in cui sua moglie diede mostra della sua autonomia, comprò una macchina e “La portò guidando fino a Roma in un’unica tirata. Quando mi affacciai al balcone dello studio dove abitavo e vidi questa giovane donna al volante, tutta ridente d’estate, pensai a quanto fosse bella…“.

Il ricordo della figlia della coppia

Ora a raccontare di loro è Alexandra, figlia della coppia, che affida le sue parole al Corriere della Sera: “Ricordo queste ultime settimane con grande tenerezza, con le carezze infinite che mio padre dava a mia madre. Le ripeteva che era l’amore della sua vita, che era bellissima“, racconta. “Mia madre si era ammalata due anni fa. Il male è stato progressivo e inesorabile. Quando è stata allettata, si è molto avvilita“, spiega ricordando la malattia. La reazione del padre alla malattia è stata difficile: “Piuttosto che accettare la malattia, preferiva rimuoverla e credere che mamma ce l’avesse con lui“.

Foto Raffaele La Capria: Augusto De Luca [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]