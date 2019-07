Un gommone è scomparso alla vista della Guardia Costiera a Salerno: a bordo si trovavano 4 persone, due adulti con due bimbi piccoli, e non si ha idea di cosa possa essere accaduto. La Guardia Costiera sta cercando senza sosta di rintracciare il natante.

Ore di grande tensione

Il gommone con a bordo le 4 persone è scomparso nel pomeriggio di ieri: a quanto pare in quel momento, infatti, sono stati interrotti i collegamenti radio tra l’equipaggio e la Capitaneria di Porto. Quest’ultima, insieme alla Guardia Costiera, ha in quel momento cominciato a cercare il natante senza però trovarne traccia. Non si ha idea di cosa possa essere accaduto: forse un’avaria al motore potrebbe aver portato il gommone a finire alla deriva. Non si ha per ora motivo di pensare che il gommone sia finito in fondo al mare, o che ci sia stato qualche altro tipo di problema.

le ricerche si stanno estendendo tra Positano e Agropoli.